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Topul ingredientelor care evită îmbătrânirea pielii

24 Iun 2026   •   20:17
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Topul ingredientelor care evită îmbătrânirea pielii

O piele catifelată şi fermă se obține prin folosirea produselor de îngrijire potrivite. Anumite ingrediente naturale amână apariţia ridurilor, menţinând pielea sănătoasă, scrie ziarulring.ro.

Mierea

Mierea menţine pielea tânără, are proprietăţi antioxidante, calmante şi regenerante. Conţine vitaminele A şi C, flavonoizi şi polifenoli, care luptă cu radicalii liberi - factori care favorizează apariţia îmbătrânirii premature. Poţi prepara un exfoliant pentru corp din 2 linguri de miere, 2 linguri de zaţ de cafea şi o lingură de bicarbonat de sodiu. Amesteci ingredientele bine, după care le aplici pe corp, cu mişcări circulare. Laşi să acţioneze 5-10 minute, după care te speli.

Retinolul

Ca să eviți îmbătrânirea prematură a tenului, folosește o cremă de noapte cu retinol.

Retinolul este forma pură a vitaminei A. Stimulează producţia de colagen şi de elastină, substanţe care menţin elasticitatea şi fermitatea pielii, prevenind  apariţia ridurilor de expresie. Te dai cu cremă seara, înainte de culcare. După un timp, vei observa că tenul  rămâne catifelat şi neted. Retinolul combate şi petele de pe piele, care se înmulţesc odată cu înaintarea în vârstă.

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Subiecte în articol: piele piele îmbătrânită ingrediente
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