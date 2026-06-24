Topul ingredientelor care evită îmbătrânirea pielii

Mierea

Mierea menţine pielea tânără, are proprietăţi antioxidante, calmante şi regenerante. Conţine vitaminele A şi C, flavonoizi şi polifenoli, care luptă cu radicalii liberi - factori care favorizează apariţia îmbătrânirii premature. Poţi prepara un exfoliant pentru corp din 2 linguri de miere, 2 linguri de zaţ de cafea şi o lingură de bicarbonat de sodiu. Amesteci ingredientele bine, după care le aplici pe corp, cu mişcări circulare. Laşi să acţioneze 5-10 minute, după care te speli.

Retinolul

Ca să eviți îmbătrânirea prematură a tenului, folosește o cremă de noapte cu retinol.

Retinolul este forma pură a vitaminei A. Stimulează producţia de colagen şi de elastină, substanţe care menţin elasticitatea şi fermitatea pielii, prevenind apariţia ridurilor de expresie. Te dai cu cremă seara, înainte de culcare. După un timp, vei observa că tenul rămâne catifelat şi neted. Retinolul combate şi petele de pe piele, care se înmulţesc odată cu înaintarea în vârstă.