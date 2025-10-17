Ți-a amorțit mâna? Este de la telefon!

Folosirea constantă a telefoanelor mobile a devenit o parte integrantă a vieții noastre — la serviciu, acasă sau în timpul liber. Însă această dependență digitală vine cu un preț: din ce în ce mai mulți oameni ajung la medic cu dureri sau inflamații la nivelul mâinilor, cauzate de utilizarea excesivă a smartphone-urilor, scrie 20minutos.es.

„Vedem tot mai multe cazuri de tendinopatii și inflamații articulare, în special la nivelul degetului mare și al degetului mic, care preia greutatea dispozitivului”, explică dr. Borja Núñez de Aysa, specialist în medicină fizică și recuperare sportivă la clinica Olympia Quirónsalud.

Aceste afecțiuni sunt rezultatul suprasolicitării mușchilor mâinii și antebrațului, iar simptomele pot deveni atât de intense încât pacienții întâmpină dificultăți în activitățile zilnice.

Degetul mare și cel mic – victimele erei digitale

Degetul mare, folosit aproape constant pentru tastare și scroll, este primul afectat. Dar și degetul mic suferă, fiind cel care susține telefonul ore întregi, explică medicul.

„Cei mai mulți pacienți vin îngrijorați că nu își mai pot mișca mâna fără durere. Problema este că, pentru mulți, telefonul e o unealtă de lucru, nu doar de divertisment”, subliniază specialistul.

Durerile de gât și umeri, o altă consecință ascunsă

Pe lângă durerile de mâini, poziția incorectă a capului atunci când privim în jos spre ecran poate duce la cervicalgii, contracturi musculare și chiar probleme la nivelul coloanei. „Aplecarea constantă în față, cu gâtul în hiperflexie, pune o presiune enormă pe mușchi și articulații”, avertizează dr. Núñez.

De asemenea, crește riscul de accidente cauzate de distragerea atenției — un alt efect secundar al „dependenței de ecran”.

Cum putem preveni aceste probleme

Specialistul recomandă câteva gesturi simple pentru a proteja mâinile și postura:

Ține telefonul cu ambele mâini , sprijinit pe o suprafață, pentru a reduce tensiunea pe degete.

Adoptă o poziție ergonomică , astfel încât ecranul să fie la nivelul ochilor, nu în jos.

Fă pauze regulate , întinde degetele și încheieturile după perioade lungi de utilizare.

Folosește computerul pentru sarcinile de lucru, în locul telefonului, atunci când e posibil.

Suntem prima generație expusă permanent la ecrane

„Noi suntem prima generație care are un contact atât de îndelungat cu telefoanele mobile”, atrage atenția medicul. „Încă nu știm exact ce efecte vor apărea pe termen lung, dar deja vedem consecințele fizice.”

Cel mai important, spune specialistul, este să nu normalizăm durerea. „Dacă ne doare gâtul, mâna sau spatele, trebuie să ne oprim și să corectăm cauza, nu doar să îndurăm disconfortul”, conchide dr. Núñez.