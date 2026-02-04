Timiditatea - mecanism de apărare și cerc vicios

„Timiditatea servește drept mecanism de apărare împotriva riscului de a fi respins”, apreciază psihiatra Karen Horney, autoarea studiului „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025). Facem loc expunerii complete: „Convingerea persoanelor timide că nu sunt demne de iubire este utilizată ca mecanism de apărare similar. E ca și cum ele și-ar spune: «Oamenii oricum nu mă plac, așa că mai bine rămân într-un colț și mă protejez astfel de orice posibilă respingere». Teama de respingere este, așadar, un obstacol serios în calea dorinței de afecțiune, deoarece împiedică persoana să le permită celorlalți să simtă sau să știe că și-ar dori puțină atenție. Mai mult, ostilitatea provocată de sentimentul de a fi respins contribuie semnificativ la menținerea stării de anxietate sau chiar la întărirea ei. Acest proces este un factor important în crearea unui «cerc vicios» din care îi este greu să scape.”

Complicații ale nevoii de afecțiune

Mai departe: „Cercul vicios format de variatele complicații ale nevoii nevrotice de afecțiune poate fi schematizat astfel: anxietate; nevoie excesivă de afecțiune, incluzând cerințe de iubire exclusivă și necondiționată; sentiment de respingere dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite; reacție de ostilitate intensă la respingere; necesitate de a refula ostilitatea din teama de a pierde afecțiunea; tensiunea unei intense mânii difuze; anxietate crescută; nevoie crescută de asigurare. Astfel, chiar mijloacele care servesc la liniștirea anxietății creează, la rândul lor, o nouă ostilitate și o nouă anxietate. Formarea unui cerc vicios este tipică nu numai în contextul discutat aici; este unul dintre cele mai importante procese în nevroze în general. Orice mijloc de protecție poate avea, pe lângă efectul său liniștitor, capacitatea de a genera o nouă anxietate.”

Situație fără ieșire

De pildă: „O persoană poate începe să bea pentru a-și calma anxietatea, ca apoi să se teamă că băutura îi va face rău. O persoană poate recurge la masturbare pentru a-și elibera anxietatea, ca apoi să se teamă că masturbarea o va îmbolnăvi. O persoană poate urma un tratament pentru anxietate și, curând, poate începe să se îngrijoreze că tratamentul îi va dăuna. Formarea cercurilor vicioase este principalul motiv pentru care nevrozele severe tind să se agraveze, chiar dacă nu intervine nicio schimbare în condițiile externe. Descoperirea acestor cercuri vicioase, cu toate implicațiile lor, este una dintre sarcinile importante ale psihanalizei. Nevroticul însuși nu le poate înțelege. El observă consecințele cercurilor vicioase numai sub forma sentimentului că este prins într-o situație fără ieșire. Acest sentiment de a fi prins într-o capcană este răspunsul său la încurcăturile din care nu poate ieși. Orice cale care pare să îl scoată din încurcătură îl atrage în noi pericole.”

Patru căi deschise

Ce căi sunt deschise pentru ca nevroticul să obțină afecțiunea pe care este hotărât să o primească, în ciuda tuturor dificultăților, inclusiv interne, cum este timiditatea? „Există, de fapt, două probleme de rezolvat: prima, cum să obțină afecțiunea; a doua, cum să justifice față de sine și față de ceilalți cererea pentru aceasta. Putem descrie, în linii mari, diferitele mijloace posibile de a obține afecțiunea, astfel: mituire; apel la milă; apel la justiție; în ultimă instanță, amenințări. Desigur, ca toate enumerările de factori psihologici, o astfel de clasificare nu este categorică, ci numai un indicator al unor tendințe generale. Aceste mijloace nu se exclud reciproc. Ele pot fi utilizate simultan sau alternativ, în funcție de situație, de întreaga structură a caracterului pacientului și de nivelul său de ostilitate. De fapt, cele patru mijloace de obținere a afecțiunii sunt enumerate în ordinea crescătoare a nivelului de ostilitate.

