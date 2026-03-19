Titluri de stat de 1,2 miliarde lei intră astăzi la tranzacționare

Titlurile de stat Fidelis emise în martie au intrat joi la tranzacționare la Bursa de Valori București. În cea mai recentă emisiune, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 1,2 miliarde lei. Oferta s-a derulat între 6 și 13 martie, iar investitorii au plasat aproape 14.700 de ordine de subscriere pentru titlurile în lei și în euro. Românii au cumpărat titluri de stat în valoare de 534 milioane lei și 126 milioane euro, în total 1,17 miliarde lei.

Programul Fidelis este unul dintre principalele instrumente prin care statul se împrumută direct de la populație, oferind dobânzi competitive și venituri neimpozabile. De la lansarea acestuia, în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație peste 66 miliarde lei.

Titlurile de stat au maturități cuprinse între 2 și 6 ani pentru emisiunile în lei și între 3 și 10 ani pentru cele în euro. Dobânzile oferite ajung până la 7,1% pe an pentru titlurile în lei cu scadență la 6 ani și până la 6% pe an pentru cele în euro cu scadență la 10 ani.

Nivelul dobânzilor rămâne atractiv pentru investitori, în special în cazul emisiunilor în lei, iar veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital nu sunt impozabile.

Listarea la bursă le permite investitorilor să vândă titlurile înainte de scadență, fără să aștepte până la maturitate, oferindu-le astfel mai multă flexibilitate. Tranzacțiile se fac prin intermediul unei bănci sau al unei societăți de brokeraj.

După cumpărare, aceștia își pot găsi titlurile fie în evidențele Depozitarului Central, în numele lor, fie în contul de tranzacționare, dacă le-au achiziționat printr-o bancă sau societate de brokeraj. Titlurile pot fi păstrate până la maturitate sau pot fi vândute ulterior.

Pentru a tranzacționa, investitorii trebuie să aibă un cont la un intermediar autorizat, iar prețul titlurilor poate fi verificat în orice moment pe site-ul bursei.

În programul Fidelis pot investi persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Ministerul Finanțelor estimează că următoarea ofertă de titluri de stat Fidelis va începe în prima decadă a lunii aprilie.

(sursa: Mediafax)