Trucul care-ți transformă temerile în atu

Cercetătorul Karl Albrecht a definit frica drept „un sentiment de neliniște, cauzat de anticiparea unui eveniment sau a unei experiențe imaginare”. Cuvântul-cheie în această definiție este, evident, „imaginare”. „Sentimentul de teamă este o reacție biologică la ceea ce gândim, nu la ceea ce se întâmplă”, sesiza, la rândul lui, Rob Dial în volumul Nivelul următor (Editura Lifestyle, 2025). „Ne inventăm în minte un viitor care nu există, iar acel viitor este aproape întotdeauna negativ. Este o formă de autoprotecție. Va eșua noua ta afacere în viitor? Este adevărat că nu toate afacerile au succes, iar chiar și cele care au succes au deseori probleme; dar ideea este să ne concentrăm asupra prezentului, nu asupra unui viitor imaginar. Noua ta afacere nu a eșuat astăzi, așa că nu ai de ce să te temi în acest moment”, mai nota Rob Dial.

Apartenența la trib

În continuare, urmând exemplul lui Dial: „Mulți oameni se tem de succes - chiar și oamenii ambițioși, care vor să reușească. Unul dintre colaboratorii mei a crescut într-un oraș mic, religios, în clasa de mijloc. Cei mai mulți dintre oamenii pe care îi cunoștea erau profesori și fermieri care nu câștigau mai mult de 60.000 de dolari pe an. Crescând, se temea că, dacă va avea prea mult succes și va câștiga prea mulți bani, oamenii din acea comunitate îl vor vedea altfel și nu va mai fi acceptat. Este vorba în acest caz de o variantă a fricii de abandon. Această frică este comună. Ființe tribale cum suntem, niciunul dintre noi nu dorește să se simtă singur. Vrem să ne integrăm și să fim acceptați. A fi dat afară din trib însemna cândva moarte sigură, așa că este firesc să ne gândim că, dacă ne dezvoltăm în afara locului de unde am venit, nu vom fi acceptați, iar oamenii ne vor vedea ca pe un dușman. Pot spune cu certitudine că nu am cunoscut niciodată pe cineva care a devenit milionar să se întoarcă și să spună: Acum toți prietenii mei mă urăsc”.

Procente uluitoare

Universitatea Cornell a publicat un studiu care arată că 85% din ceea ce ne îngrijorează nu se întâmplă niciodată. Iar în cazul celor 15 procente din motivele de îngrijorare care s-au materializat, 79% dintre participanți au gestionat aceste situații mai bine decât se așteptau. Unii chiar au învățat o lecție. Cu alte cuvinte, îngrijorările noastre sunt nefondate și derivă din percepția noastră pesimistă. „De ce, atunci, ne folosim energia mintală îngrijorându-ne pentru nimic, când am putea să o folosim pentru a acționa și a fi productivi?”, se întreabă cercetătorul Rob Dial.

Nebunie curată

Tot el răspunde: „Noi, oamenii, avem minți complexe și frumoase, dar, dacă nu ne controlăm imaginația, ea poate scăpa de sub control și poate da naștere mai multor frici. Putem controla aceste frici, totuși, odată ce realizăm că aproape toate sunt la fel de reale ca baubau. Suntem maeștri în crearea de monștri din circumstanțe și povești false care ar putea apărea în viitorul nostru. Apoi ne îngrozește gândul acelui viitor, chiar dacă el nu există. Nebunie curată, nu-i așa? Dacă ești un om care se îngrijorează mult sau unul care se concentrează pe aspectele negative, nu rămâne blocat aici. Ideea e să dezvolți strategii pentru a-ți valorifica energia psihică astfel încât să poți face lucrurile pe care vrei să le faci, fără ca frica să te rețină”.

Frica-ferment

Dar ce fel de strategii? „Un truc este să folosești frica în avantajul tău”. Cum? „Unul dintre primii mei mentori m-a învățat că foarte puține lucruri în viață sunt mai rele decât durerea regretului și sentimentul de a ajunge la sfârșitul vieții și de a realiza că ai risipit timpul. Asta mi-a rămas în minte, așa că, după ce mi-am văzut tatăl murind din cauza alcoolismului, nu mi-am făcut griji legate de eșec, abandon sau faptul că nu sunt suficient de bun. În schimb, am dezvoltat frica de a nu ajunge la sfârșitul vieții și de a realiza că nu mai este timp pentru a-mi împlini idealurile sau că mi-am irosit potențialul în van. Această frică m-a motivat să acționez, să devin mai bun, astfel încât să nu mai am astăzi niciun regret. Toți putem face acest lucru. Așadar, adoptați această frică, ea vă va propulsa spre viitorul pe care vi-l doriți. Frica este puternică, așa că acceptați-o și găsiți o modalitate de a o folosi în avantajul vostru”.

