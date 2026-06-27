10 activități din anii '60 și '70 care au protejat sănătatea mintală a oamenilor

Însă doar pentru că un hobby este considerat demodat, asta nu înseamnă că nu este benefic pentru protejarea sănătății noastre mintale. Fiecare generație are activități de agrement diferite, dar poate că este timpul să renunțăm la hobby-urile digitale în favoarea unora mai analogice.

1. Înființarea unei trupe

Pe vremuri, oamenii credeau că vor deveni faimoși doar cântând la chitară. Trupele din garajurile caselor au devenit un hobby comun. Oamenii ieșeau cu prietenii lor în weekend și poate chiar obțineau un concert sau două.

Deși s-ar putea să nu fi devenit faimoși așa cum și-ar fi dorit, asta nu înseamnă că a înființa o trupă a fost complet inutil. Muzica este un instrument excelent pentru îmbunătățirea sănătății mintale, iar oamenii din anii '60 și '70 nu știau că hobby-ul lor distractiv îi ajuta și pe ei.

2. Mersul cu bicicletă

Oamenii obișnuiau să meargă cu bicicleta peste tot. În loc să meargă pe jos, era ceva incitant să mergi cu bicicleta alături de frații sau prietenii tăi în drum spre casă de la școală sau să faci o scurtă excursie la magazin. Poate sună bizar acum, dar viața era atât de diferită în anii '60 și '70.

Nefiind nevoiți să se uite peste umăr la fiecare două secunde, copiii puteau fi copii fără nicio teamă. Erau mereu afară și se simțeau liberi. Nu numai că erau activi, dar își protejau și sănătatea mintală socializând cu alții de vârsta lor.

3. Pescuit

Pescuitul nu sună chiar atât de atrăgător. Având în vedere nevoia de a te trezi devreme și de a petrece ore întregi așteptând cu răbdare ca peștele să se prindă, această activitate nu este tocmai interesantă pentru tineri. Dar a avut totuși un impact mare asupra bunăstării celor care îl aveau ca hobby în anii '60 și '70.

Unii oameni pariază pe pescuit, spunând că le oferă șansa de a fi atenți, mai ales în timp ce așteaptă ca un pește să muște momeala. Nu numai atât, dar le oferă și șansa de a se conecta cu persoane cu aceleași idei și de a elibera stresul. Pescuitul poate ajuta cu adevărat oamenii să se conecteze.

4. Prelucrarea lemnului

Pentru generațiile mai tinere, prelucrarea lemnului este un hobby demodat. Nu este vorba că a devenit mai puțin interesant, dar copiii sunt atât de lipiți de tehnologie încât nu dau o șansă activităților practice de acest gen. Ei presupun că hobby-urile sunt menite să fie folosite pentru plăcere, mai degrabă decât pentru îmbunătățirea sănătății lor mintale.

Prelucratorii lemnului susțin că acest hobby i-au ajutat cu anxietatea și depresia și le oferă o modalitate de a fi creativi. Așadar, este important ca cei mici să își extindă orizonturile și să încerce ceva nou. Poate părea descurajant la început, dar beneficiile sunt nesfârșite.

5. Citirea ziarelor

Modul în care oamenii își obțin informațiile astăzi este mult diferit de cel al oamenilor din anii '60 și '70. Aceștia se bazau pe ziare pentru știri, în timp ce astăzi folosesc TikTok ca sursă principală, ceea ce este regretabil deoarece aplicația este cunoscută pentru dezinformarea virală.

Deși utilizarea constantă a telefonului și un flux de notificări pot induce stres și anxietate, persoanele care citeau ziarul erau probabil mai echilibrate mental. Erau capabile să consume știrile în doze mici, în loc să-și prăjească sistemul nervos.

6. Șahul

Pe vremuri nu era anormal să vezi oameni jucând șah, mai ales în parc. Chiar și astăzi, generațiile mai în vârstă continuă cu acest hobby. Deși își găseau plăcerea de a cunoaște oameni noi sau de a petrece timp cu prietenii la un meci amical, nu și-au dat seama niciodată cum acest hobby demodat le proteja sănătatea mintală.

Pe lângă avantajele petrecute în aer liber, șahul în sine îmbunătățește de fapt capacitățile de adaptare și rezolvare a problemelor. Practicarea șahului este importantă nu doar pentru emoția victoriei, ci pentru că poate ajuta cu adevărat abilitățile de reglare emoțională ale oamenilor.

7. Cusut

Cu zeci de ani în urmă, cusutul era o abilitate pe care oamenii o învățau de la o vârstă fragedă. Oamenii de atunci erau obișnuiți să economisească bani, iar cusutul îi scutea de a cumpăra haine noi atunci când le puteau cârpi singuri.

Vremurile s-au schimbat, însă. Concentrându-se doar pe modul în care un hobby îi face să se simtă sau fiind interesați de ceva ușor, oamenii ratează modul în care cusutul este cu adevărat benefic pentru ei.

Cusutul este din ce în ce mai recunoscut ca o modalitate eficientă de a combate depresia, absorbția cerută de lucrul cu acul... calmarea minții și reducerea stresului. Sentimentul de împlinire poate stimula sănătatea mintală și poate îmbunătăți sistemul nostru imunitar deoarece ameliorarea presiunii multitasking-ului este înlocuită de concentrarea pe un singur lucru.

8. Filme drive-in

Viața este foarte diferită față de anii '60 și '70. Deși oamenii mergeau adesea la filme drive-in, acestea sunt incredibil de rare astăzi. Pe măsură ce timpul a trecut, oamenii au devenit mai puțin concentrați pe conexiune, și mai mult pe confort.

Fără a mai prioritiza petrecerea timpului cu cei dragi sau crearea de comunități care facilitează conectarea, drive-in-urile nu mai sunt la modă. Pe măsură ce totul devine mai convenabil, cum ar fi utilizarea serviciilor de streaming pentru a viziona film, veți vedea mai puțini oameni care se angajează în hobby-uri care odinioară erau norma.

9. Dansuri comunitare sau cluburi sociale

În anii '60 și '70, comunitățile prioritizau conexiunea. Existau întotdeauna evenimente care permiteau oamenilor să se întâlnească, fie că era vorba de un dans sau de un club social. A te expune era foarte comun pe atunci. Chiar dacă o persoană nu cunoștea pe nimeni, tot încerca să socializeze.

Dorința de a crea noi conexiuni și de a afla despre ceilalți este un obicei demodat care are nevoie disperată să revină. Oamenii au evoluat pentru a fi sociali, așa că este logic că încercarea de a dezvolta o conexiune cu altcineva este atât de importantă.

10. Ținerea unui jurnal

Tinerii scriu într-un jurnal deoarece înțeleg importanța notării gândurilor și sentimentelor lor pe hârtie. Cu toate acestea, doar aproximativ 1 din 6 persoane scriu activ jurnalul. Dar doar pentru că nu toată lumea face acest lucru, nu înseamnă că ținerea unui jurnal nu are beneficii mari.

De la a ajuta oamenii să-și organizeze gândurile și până la a-i ajuta cu reglarea emoțională, oamenii își scriu adesea un jurnal pentru a-și proteja sănătatea mintală și bunăstarea. Și dacă sunt suficient de consecvenți, vor observa o îmbunătățire a memoriei și chiar a abilităților de comunicare, potrivit yourtango.com.

