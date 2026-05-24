3 lucruri pe care le fac oamenii fericiți pentru a scăpa de rușine

Specialiștii în sănătate emoțională spun că multe persoane nici nu conștientizează că trăiesc cu acest sentiment până când apar anxietatea, depresia sau teama constantă de respingere.

Experții susțin însă că oamenii echilibrați emoțional nu încearcă să ascundă rușinea, ei învață să o identifice și să o gestioneze sănătos.

1. Învață să asculte și să înțeleagă propriile sentimentele

Specialiștii spun că primul pas în depășirea rușinii este conștientizarea sursei acesteia.

Mulți oameni ajung să se judece sever din cauza unor convingeri preluate din familie, societate sau experiențe din trecut. Experții recomandă analizarea acestor gânduri și separarea propriilor valori de presiunile externe.

Potrivit terapeuților, întrebări precum „De unde am învățat să gândesc astfel?” îi pot ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine originea sentimentelor negative.

2. Renunță la autocritică și învață să se ierte

Psihologii afirmă că rușinea este adesea alimentată de neiertare și autocondamnare.

Oamenii care reușesc să depășească aceste stări învață să fie mai blânzi cu ei înșiși și să nu își mai definească valoarea prin greșelile trecutului.

Specialiștii subliniază importanța iertării, atât față de sine, cât și față de persoanele care au contribuit la apariția acestor răni emoționale.

În unele cazuri, discuțiile cu un terapeut sau un consilier pot ajuta la identificarea cauzelor profunde ale rușinii și la procesul de vindecare.

3. Recunosc semnele rușinii și încearcă să le gestioneze

Experții spun că rușinea se poate manifesta prin:

lipsă de încredere în sine;

teama de eșec sau respingere;

sentimentul de izolare;

convingerea că nu sunt suficient de buni.

Persoanele echilibrate emoțional învață să observe aceste semnale și să le confrunte înainte ca ele să afecteze relațiile sau sănătatea mentală.

Specialiștii recomandă exerciții de reflecție, jurnal personal și înlocuirea gândurilor negative cu convingeri mai sănătoase și realiste.

De ce este importantă acceptarea emoțiilor

Potrivit terapeuților, ascunderea rușinii poate amplifica anxietatea și stările depresive pe termen lung. În schimb, acceptarea vulnerabilității și dezvoltarea compasiunii față de propria persoană pot contribui la o mai bună sănătate emoțională.

Experții spun că procesul de vindecare nu este rapid, însă conștientizarea și gestionarea acestor emoții reprezintă pași importanți spre echilibru și încredere în sine, potrivit yourtango.com.