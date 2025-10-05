7 motive să practici meditația. Cum să îți schimbi viața pas cu pas

Există multe cercetări care arată beneficiile meditației. Acestea includ: o fericire mai mare, un sentiment de bunăstare, control emoțional, mai multă compasiune și relații mai bune cu ceilalți, mai puțină depresie și anxietate, o concentrare mai eficientă și chiar mai puțină inflamație în corp.

Când te imaginezi în spațiul perfect de meditație, nu-l vei găsi niciodată. Deși cu toții am prefera spațiul perfect de meditație, condițiile imperfecte funcționează la fel de bine. De fapt, s-ar putea argumenta că situațiile din lumea reală în care trebuie adesea să exersezi îți prezintă aceleași provocări cu care te confrunți în viața reală.

Viața ta imperfectă și adesea absurd de stresantă este chiar motivul pentru care trebuie să meditezi. A-ți acorda puțin timp zilnic - pot fi de doar trei minute - pentru a medita poate ajuta la deschiderea drumului pentru o practică continuă, care te va conduce către o sănătate mai bună.

1. Atenție și concentrare

Concentrarea ar putea fi respirația ta, o mantră sau sunetele din jurul tău.

Fiecare distragere îți oferă oportunitatea de a lucra la reorientarea atenției către concentrarea dorită. Unul dintre beneficiile meditației este chiar această practică de a fii atent la un anumit lucru, dezactivând astfel zgomotul.

Este o abilitate pe care o poți aplica în restul vieții tale atunci când ai nevoie. Există chiar studii care au descoperit că meditația îmbunătățește capacitatea de a menține atenția, de a inversa tiparele cerebrale legate de îngrijorare și de a te concentra asupra sarcinilor pentru mai mult timp.

2. Reglarea anxietății și stresului

De fiecare dată când meditezi, alegi să-ți concentrezi atenția asupra unui anumit obiect; exersezi capacitatea de a-ți reorienta gândurile. Anxietatea este declanșată de blocarea în gânduri neplăcute sau îngrijorătoare.

Pe măsură ce practici meditația, descoperi că îți poți nota gândurile neplăcute și poți trece apoi la gânduri, experiențe neutre sau plăcute sau îți poți readuce concentrarea asupra respirației.

În mod similar, în experiența ta zilnică îți poți întoarce gândurile de la ceva care provoacă anxietate, așa cum faci în practica ta de meditație. Îți poți întoarce gândurile de la distrageri, către respirație și îți poți întoarce gândurile de la îngrijorare, către respirație.

S-a dovedit că meditația reduce simptomele tulburărilor de anxietate, atacurilor de panică și scade nivelurile de anxietate în timp. Acest lucru este valabil și pentru anxietatea la locul de muncă, în special în mediile cu stres ridicat.

3. Ești mai prezent

Persoanele care petrec mai mult timp în „acum” tind să fie mai fericite decât cele care petrec mult timp în trecut sau în viitor. Are sens deoarece trecutul este adesea despre regrete, în timp ce viitorul este adesea despre îngrijorare sau anticipare anxioasă. Prezentul pur și simplu este.

Când te concentrezi asupra respirației tale ești prezent deoarece respirația ta este întotdeauna în prezent. Schimbarea echilibrului timpului tău către momentul prezent te va ajuta să experimentezi lumea așa cum este ea cu adevărat, în loc de modul întâmplător în care o construim adesea pe baza așteptărilor și credințelor noastre.

De fapt, meditația ajută la mindfulness. Studiile au descoperit că meditația stimulează mindfulness-ul prin practica repetată în timp.

4. Acceptare de sine prin acordarea de timp pentru tine

De fiecare dată când te așezi să meditezi, decizi că ești suficient de important pentru a merita această pauză de la celelalte responsabilități ale vieții tale. Faptul că te pui pe tine pe primul loc în fiecare zi îți amintește că ești demn. Acele câteva momente în care stai liniștit de unul singur, fără judecăți, cu simpla bucurie de a fi prezent, sunt unul dintre motivele pentru a medita.

Un alt beneficiu este că acceptându-te pe tine însuți te va ajuta să fii mai tolerant cu alții. Acest lucru este incredibil de benefic deoarece cercetările arată că acceptarea de sine duce la o bunăstare emoțională mai mare.

5. Devii o persoană mai plină de compasiune

Meditația este un proces plin de compasiune în sine. De fiecare dată când mintea ta rătăcește, îți amintești cu blândețe și amabilitate să revii la concentrarea ta. Cu practică, această atenție răbdătoare se poate extinde și la ceilalți.

Practicarea unei meditații de bunătate iubitoare cultivă, de asemenea, astfel de calități. Această practică simplă cultivă bunătatea iubitoare față de tine însuți, față de ceilalți pe care îi iubești, față de ceilalți neutri și față de ceilalți pe care îi găsești dificili. Te ajută să renunți la furie, un alt beneficiu al meditației.

Mai multe studii asupra au descoperit că meditația crește compasiunea unei persoane față de ceilalți și față de sine. Meditația Metta, în special, a ajutat persoanele care practică să dezvolte sentimente pozitive, care cresc în timp.

6. Îmbunătățește conștiința de sine

Observarea respirației tale, a sunetelor din jurul tău și a ceea ce se întâmplă în corpul și mintea ta te ajută să aduci această conștientizare în restul vieții tale. Devii mai conștient de tine și de ceilalți, și mai deschis la experiențe.

Meditația te poate ajuta să te conectezi cu ceilalți. Poți observa lucruri despre alții și despre tine care altfel nu le-ai vedea.

Meditația nu numai că te conectează cu ceilalți, dar s-a demonstrat că te ajută să dezvolți o înțelegere mai bună a propriei persoane. Aceasta include conștientizarea și schimbarea gândurilor negative, dezvoltarea unor modele de gândire mai constructive și diminuarea sentimentelor de singurătate.

7. Control mai bun asupra emoțiilor

Calmul, sau capacitatea de a privi evenimentele cu calm, fără emoții excesive, crește odată cu practicarea meditației. Cultivi calmul și stăpânirea de sine în fața adversității de fiecare dată când stai cu tine însuți într-un mod fără prejudecăți.

Pe măsură ce accepți cine ești astăzi, cum te simți astăzi și cum este corpul tău astăzi, s-ar putea să nu se simtă întotdeauna minunat, dar este adevărat. Este ușor să spui: „Este ceea ce este”, dar este mai bine să înveți să accepți cu adevărat acest adevăr.

În timp, meditația te ajută să accepți adversitatea din viața ta, în special când vine vorba de controlul emoțiilor tale. De fapt, studiile au descoperit că meditația nu numai că ajută la controlul impulsurilor dar ajută și persoanele cu comportamente dependente.

Nu trebuie să stai jos o oră ca să meditezi. Chiar și câteva minute de meditație sunt valoroase. Nu ai nevoie de niciun echipament sofisticat, doar un scaun sau o pernă ori două de pe canapea. Nici măcar nu ai nevoie de un profesor cu toate aplicațiile și instrucțiunile online disponibile.

Nu există un bine sau un rău în asta, așa că poți să-ți lași criticul interior în urmă și să stai pur și simplu în tăcere. Nu ai pe nimeni căruia să-i faci pe plac și nimic altceva nu trebuie să faci doar pentru acele câteva momente.

Cu siguranță, îți poți permite acest dar al sănătății și al stării de bine. Dacă trebuie, te poți gândi la asta ca o favoare persoanei iubite, colegilor și restului lumii. Toată lumea își dorește o persoană mai puțin anxioasă, mai concentrată, calmă și grijulie în jur, notează yourtango.com.