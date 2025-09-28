Alimente pe care să le eviți la micul dejun. Care sunt variantele sănătoase

Iată câeva alimente consumate frecvent la micul dejun care pot provoca fluctuații ale glicemiei, iritabilitate și dificultăți de concentrare, conform studiilor recente:

Smoothie-uri din fructe

Deși par sănătoase, acestea conțin cantități mari de fructoză, fără fibre sau proteine, provocând creșteri rapide ale glicemiei și nervozitate.

Varianta recomandată include proteine, grăsimi sănătoase și verdețuri.

Fructe cu toppinguri

Porțiile mari și adaosurile de zahăr ascuns, din granola sau miere, pot destabiliza glicemia, cauzând oboseală și iritabilitate.

Alternativa: fructe cu indice glicemic scăzut, proteine și grăsimi sănătoase, fără zaharuri adăugate.

Cafea cu zahăr și arome artificiale A

cestea pot inflama corpul și creierul, afectând memoria și concentrarea.

Este recomandată cafeaua simplă, neagră sau cu lapte vegetal fără zahăr și arome.

Cerealele bogate în zahăr și aditivi

Multe cereale din comerț sunt sărace în nutrienți și bogate în zaharuri, ceea ce poate afecta negativ funcția cognitivă.

Opțiunea sănătoasă este granola făcută acasă din ovăz integral, semințe și nuci.

Burrito cu lipie rafinată

Lipia conține carbohidrați simpli și amidon rafinat care nu susțin echilibrul energetic.

Recomandarea este să alegi ingrediente sănătoase, precum ouă bio, tofu și legume proaspete, evitând lipia.

Iaurt cu fructe

Acesta ascunde cantități mari de zahăr.

Variantele sănătoase includ iaurt simplu, însoțit de fructe proaspete și mirodenii naturale.

Gogoși cu cafea

Această combinație populară conține carbohidrați rafinați și uleiuri car provoacă inflamații în organism, provocând scăderi ale capacității mentale și ale stării de spirit pe termen lung, potrivit longevitymagazine.ro.

Pentru un mic dejun care să susțină sănătatea creierului și să reducă răspunsul la stres, experții recomandă alegeri echilibrate, bogate în proteine, fibre și grăsimi sănătoase, evitând zaharurile și amidonurile rafinate.