Băutura fericirii. De ce ne simțim mai bine după prima ceașcă de cafea

Cercetătorii de la Universitatea Bielefeld și Universitatea din Warwick au monitorizat comportamentul zilnic și starea de spirit a tinerilor adulți pe o perioadă de patru săptămâni.

Persoanele care consumă cafeină în mod regulat tind să simtă o îmbunătățire vizibilă a dispoziției.

Cercetarea Universității Bielefeld și al Universității din Warwick, publicată în Scientific Reports, arată că acest efect este deosebit de puternic dimineața, comparativ cu sfârșitul zilei. Participanții au raportat că sunt mai fericiți și mai energici în diminețile în care au băut cafea, comparativ cu diminețile în care nu au consumat.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, o legătură între consumul de cafeină și reducerea sentimentelor negative, cum ar fi tristețea sau iritabilitatea. Însă aceste efecte au fost mai slabe și, spre deosebire de creșterea emoțiilor pozitive, nu au variat în funcție de momentul zilei.

Pentru a realiza studiul, echipa a observat 236 de tineri adulți din Germania pe o perioadă de până la paru săptămâni. Participanții au completat chestionare scurte pe smartphone-urile lor de 7 ori pe zi, înregistrându-și starea de spirit și dacă consumaseră o băutură cu cofeină în ultimele 90 de minute. Această abordare le-a permis cercetătorilor să surprindă influența cofeinei în viața de zi cu zi, mai degrabă decât doar în experimente de laborator controlate.

Efectul perceput, indiferent de obiceiurile de consum

Cercetătorii au investigat, de asemenea, dacă cofeina are efecte diferite asupra diferitelor persoane.

„Am fost oarecum surprinși să nu găsim diferențe între persoanele cu niveluri diferite de consum de cofeină sau grade diferite de simptome depresive, anxietate sau probleme de somn. Legăturile dintre consumul de cofeină și emoțiile pozitive sau negative au fost destul de consistente în toate grupurile”, spune Justin Hachenberger de la Universitatea Bielefeld din Germania.

Oamenii de știință se așteptau ca persoanele cu niveluri mai ridicate de anxietate să experimenteze schimbări negative de dispoziție, cum ar fi creșterea nervozității, după consumul de cofeină. Cu toate acestea, Hachenberger subliniază că persoanele care reacționează negativ la cofeină o pot evita iar studiul nu a inclus persoane care se abțin complet de la cofeină.

Rolul simptomelor de sevraj la cofeină rămâne neclar

Cercetătorii explică efectul de îmbunătățire a dispoziției al cofeinei asupra stării de spirit matinale prin capacitatea sa de a bloca receptorii de adenozină, ceea ce promovează starea de veghe și face oamenii să se simtă mai energici.

„Cofeina funcționează prin blocarea receptorilor de adenozină, care pot crește activitatea dopaminei în regiuni cheie ale creierului - un efect pe care studiile l-au asociat cu o stare de spirit îmbunătățită și o vigilență sporită”, explică profesorul Anu Realo de la Universitatea din Warwick.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă aceste efecte sunt legate de o reducere a simptomelor de sevraj după o noapte de somn. „Chiar și persoanele cu un consum moderat de cofeină pot experimenta simptome ușoare de sevraj, care dispar însă odată cu prima ceașcă de cafea sau ceai dimineața”, spune Anu Realo.

Consumul de cafeină: un obicei universal

„Circa 80% dintre adulții din întreaga lume consumă băuturi cu cafeină, iar utilizarea unor astfel de substanțe stimulante dwatează din cele mai vechi timpuri”, spune profesorul Sakari Lemola de la Universitatea Bielefeld, autorul principal al studiului.

„Chiar și animalele sălbatice consumă cafeină; albinele și bondarii preferă nectarul din plantele care conțin cafeină.”

Totuși, autorii studiului avertizează asupra faptului că aceasta poate duce la dependență. Consumul excesiv este legat de diverse riscuri pentru sănătate, iar consumul acesteia mai târziu în cursul zilei poate da naștere la probleme de somn, notează scitechdaily.com.