Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Trup, minte, suflet Cafea versus ceai verde: Ce să alegi pentru un început de zi sănătos

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   10:00
Sursa foto: Unsplash.com

Atât cafeaua, cât și ceaiul verde își fac loc în rutina zilnică a românilor. Însă, dincolo de gust, diferențele privind conținutul de cofeină și efectele asupra organismului pot influența alegerea ideală pentru fiecare.

Potrivit Harvard Health Publishing, ceaiul - a doua cea mai consumată băutură din lume - și cafeaua aduc beneficii similare, precum susținerea sănătății cardiovasculare, reducerea inflamației și scăderea riscului de boli cronice.

Impactul asupra energiei și stării de bine

Ceai verde

Ceaiul verde conține L-teanină, un aminoacid care calmează sistemul nervos, dar și stimulează concentrarea, creând o stare de „relaxare alertă”. AEse astfel recomandat celor care au nevoie de o atenție susținută fără senzația de agitație. Spre deosebire, cafeaua oferă un impuls rapid și mai intens de energie, însă este adesea asociată cu tremur, palpitații sau senzație de „prăbușire” după consum.

Cafea

Cafeaua conține semnificativ mai multă cofeină decât ceaiul verde, ceea ce o face preferată de cei care caută un boost rapid dimineața sau înaintea efortului fizic. O cană standard de cafea filtrată (200 ml) are aproximativ 81 mg de cofeină, spre deosebire de o porție echivalentă de ceai verde, ce conține în jur de 29 mg. Totuși, cofeina din ceai se eliberează treptat, reducând riscul de iritabilitate sau insomnie.

Antioxidanții, aliații sănătății

Procesul de prăjire al cafelei reduce parțial cantitatea de antioxidanți, în timp ce ceaiul verde, nefermentat și neprăjit, păstrează o concentrație ridicată de catechine, compuși cu efecte antinflamatorii și antibacteriene. Matcha, o formă specială de ceai verde, conține chiar de zece ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde obișnuit.

Sensibilitate gastrică

Ceaiul verde se remarcă printr-un efect mai blând asupra stomacului, fiind o alegere potrivită pentru persoanele sensibile sau predispuse la reflux gastric. Cafeaua, cu aciditatea sa ridicată, poate accentua iritațiile gastrice, mai ales dacă este consumată pe stomacul gol.

Cum alegi între cafea și ceai verde

Specialiștii recomandă să iei în considerare propriile nevoi și toleranțe:

Cătă cofeină să consumi zilnic

Experții recomandă un consum maxim de 400 mg de cofeină pe zi pentru adulți. Depășirea acestei limite poate provoca efecte adverse precum insomnie, agitație sau anxietate.

În concluzie, atât cafeaua, cât și ceaiul verde pot face parte dintr-un stil de viață sănătos, însă este important să alegi în funcție de stilul tău de viață și de reacțiile organismului tău, potrivit a1.ro.

