Ce ascunde obișnuința de a verifica de mai multe ori ușa locuinței

Verificarea de mai multe ori a ușii locuinței este un comportament obișnuit în perioadele stresante. Ese modul creierului de a te asigura că totul este în ordine.

Este o nevoie a minții de a căuta siguranță și control în situații percepute ca fiind imprevizibile sau amenințătoare. Acest gest poate face parte dintr-un mecanism de protecție, un mod prin care oamenii încearcă să reducă anxietatea legată de pierderea controlului.

Psihologii explică faptul că aceste comportamente compulsive se dezvoltă frecvent în medii în care atenția la detalii este esențială pentru evitarea unor consecințe grave. Astfel, crearea unor rutine stricte și verificări repetate devin strategii pentru menținerea echilibrului emoțional.

Problema apare atunci când aceste verificări devin frecvente și intense, afectând viața de zi cu zi și generând neliniște continuă. Persoana se întoarce în mod obsesiv să verifice ușa. În astfel de cazuri, specialiștii recomandă consultarea unui psiholog, mai ales dacă aceste manifestări sunt însoțite de anxietate sau perfecționism accentuat.

Dacă însă această nevoie de verificare este ocazională și legată de perioade stresante sau oboseală, nu este neapărat un simptom de tulburare psihică, ci o reacție normală de a te simți în siguranță, potrivit spnews.ro.