Motivul pentru care Netanyahu a ordonat atacarea directă a capitalei Beirut

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat, luni, atacuri asupra suburbiilor sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah, potrivit Reuters.

Ordinul premierului reprezintă o escaladare suplimentară a unui război care a complicat medierea în vederea rezolvării conflictului dintre SUA și Iran.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că atacurile israeliene din Liban s-au numărat printre factorii care au cauzat o întârziere a procesului diplomatic de încheiere a războiului dintre SUA și Iran. El a repetat că un armistițiu în Liban este o parte integrantă a oricărui acord.

Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au ordonat armatei israeliene să atace „ținte teroriste” din suburbiile sudice ale Beirutului. Acestea sunt cunoscute sub numele de Dahiyeh. Atacurile vin în urma „încălcărilor repetate” ale armistițiului și a „atacurilor împotriva orașelor și cetățenilor” de către Hezbollah, se arată într-un comunicat al biroului lui Netanyahu, potrivit aceleiași surse.

După ce a bombardat Dahiyeh în primele săptămâni ale războiului, Israelul a efectuat doar două atacuri în zonă de când președintele american Donald Trump a anunțat armistițiul în Liban pe 16 aprilie.

Ordinul vine în urma intensificării ostilităților în sud în weekend. Trupele israeliene au cucerit Castelul Beaufort, vechi de 900 de ani. Netanyahu a ordonat armatei să își extindă operațiunile terestre.

Autoritățile libaneze spun că peste 3.370 de persoane au fost ucise în țară în urma atacurilor israeliene începând cu 2 martie. Atunci, Hezbollah a deschis focul asupra Israelului în sprijinul Iranului, care era ținta unui atac american și israelian.Israelul susține că 24 dintre soldații săi și patru civili au fost uciși în aceeași perioadă.

Războiul din Liban a fost cea mai sângeroasă consecință a conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Războiul a forțat peste 1 milion de oameni să-și părăsească locuințele, potrivit autorităților libaneze citate de Reuters.

Netanyahu a ordonat duminică armatei israeliene să își extindă „manevrele terestre în Liban”. Extinderea are scopul de a „adânci și extinde controlul asupra locurilor care se aflau sub controlul Hezbollah”, mai precizează sursa.

Hezbollah a declarat că a efectuat duminică 21 de operațiuni. Acestea au inclus și lansarea unei salve de rachete asupra a ceea ce a descris ca fiind infrastructură militară israeliană, în orașul israelian Nahariya.

Franța a cerut, luni, o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, pe fondul escaladării violențelor din Liban.

Statele Unite au găzduit o serie de întâlniri între reprezentanții guvernelor Israelului și Libanului de la izbucnirea ostilităților. Beirut a participat în ciuda obiecțiilor din partea Hezbollah.

Potrivit SUA, Hezbollah trebuie să oprească toate atacurile asupra Israelului. În schimb, Israelul trebuie să se abțină de la escaladarea tensiunilor la Beirut.

„Acest lucru ar crea spațiu pentru o dezescaladare treptată și o încetare efectivă a ostilităților”, a declarat un oficial american, potrivit aceleiași surse.

