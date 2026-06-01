de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   16:30
Ce vor românii cu adevărat? Resping total premierul independent, dar cer de urgență alegeri anticipate
Victor Stroe/Majoritatea populației cere anticipate

Peste jumătate dintre români consideră că desemnarea unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei alianţe de guvernare ar fi o soluţie greşită, în timp ce aproape 57% susţin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj de opinie realizat la nivel naţional în perioada 22 - 31 mai.

Conform unui sondaj dat publicităţii, luni, de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, realizat la nivel naţional în perioada 22 - 31 mai 2026, 53% dintre respondenţi apreciază că ideea nominalizării unei persoane independente în funcţia de prim-ministru este una proastă, în timp ce 36,5% o consideră bună, iar 10,5% nu au exprimat o opinie.

La întrebarea daca guvernul viitor ar trebui format exclusiv din oameni care nu aparţin de partidele politice, 52,7% afirmă că acesta ar trebui să fie alcătuit din oameni ai partidelor, 37,5% susţin exclusiv independenţi, iar 9,9% nu răspund sau nu ştiu.

În schimb, ideea organizării de alegeri anticipate pentru Parlament beneficiază de sprijinul a 56,4% dintre respondenţi, în timp ce 37,9% se declară împotrivă, iar 5,7% nu au răspuns.

Sondajul indică şi o preferinţă clară pentru consolidarea relaţiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Astfel, 66,7% dintre participanţi consideră că România ar trebui să se apropie mai mult de ţări precum Germania şi Franţa, în timp ce 24,9% se opun unei astfel de orientări.

În ceea ce priveşte relaţia cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, opiniile sunt împărţite: 42,8% dintre respondenţi susţin o apropiere mai mare de Washington, iar 45,6% se declară împotrivă.

Sondajul a fost realizat telefonic (CATI) pe un eşantion de 900 de persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional. Marja de eroare este de ą3,4%.

AGERPRES

