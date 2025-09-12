Lupta cu insomnia: Tehnici care te ajută să adormi rapid

Ce să faci dacă te trezești noaptea

Printre tehnicile recomandate sunt exercițiile de respirație, muzica și relaxarea musculară progresivă. Pentru a facilita adormirea, este bine să eviți zgomotele deranjante folosind căști sau să asculți zgomote albe.

De asemenea, dacă nu reușești să adormi în 15 minute, specialiștii sugerează să te ridici din pat și să te relaxezi în altă cameră, evitând să privești ceasul pentru a nu spori anxietatea.

Este recomandat să oprești toate dispozitivele electronice care emit lumină albastră, care poate suprima hormonul melatonină, esențial pentru reglarea somnului. Ochelarii care blochează această lumină pot ajuta, însă eficiența lor este discutabilă.

Pentru un somn odihnitor, metode precum yoga, meditația și tehnica de respirație 4-7-8 sunt eficiente. Relaxarea musculară începe cu concentrarea asupra feței și continuă până la picioare, prin respirație ușoară și relaxarea progresivă a mușchilor.

Specialiștii atrag atenția să nu aprinzi luminile și să eviți utilizarea telefoanelor atunci când te trezești noaptea deoarece lumina intensă interferează cu secreția de melatonină.

Ascultarea muzicii relaxante sau a poveștilor audio poate ajuta la reducerea perturbărilor și la inducerea somnului.

Dacă trezirile nocturne devin frecvente și afectează somnul este indicat să consulți un medic. Acesta poate identifica cauzele și poate recomanda obiceiuri sănătoase personalizate pentru a îmbunătăți calitatea somnului, potrivit catine.ro.