Mese grele seara? Băutura simplă care poate calma rapid stomacul

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   09:15
Cina este ultima masă din zi, iar nutriționiștii recomandă evitarea consumului de alimente foarte grele sau luarea meselor la ore târzii.

Multe persoane ajung să se culce cu o senzație de greutate, iar somnul ajunge să nu mai fie unul de calitate în această situație.

Consumul alimentelor mai grase sau mesele luate la ore târzii au un impact asupra digestiei, întrucât multe persoane ajung să se culce cu o senzație de greutate. Cu toate acestea, există un obicei simplu care poate fi făcut după cină și care ajută la o digestie mai bună.

În timpul digestiei, mușchii tractului gastro-intestinal se contractă pentru a propulsa alimentele, însă atunci când contracțiile sunt prea puternice, ele pot duce la disconfort acut.

Totuși, nutriționiștii dezvăluie care este băutura care vine în ajutor într-o astfel de situație.

Este vorba despre ceaiul de mentă, care face digestia mai ușoară odată ce este consumat. Un alt beneficiu îl reprezintă proprietățile sale de relaxare musculară, care s-au dovedit a reduce crampele și durerile din sistemul digestiv, scrie elEconomista.

În cazul în care simți greață după masă copioasă, ceaiul de mentă poate ajuta la calmarea stomacului.

Nutriționiștii mai subliniază că este ideal să optăm întotdeauna pentru băuturi fără cofeină și cu ingrediente calmante, printre care mușețelul sau ghimbirul.

În cazul persoanelor predispuse la balonare, se recomandă evitarea consumului de băuturi acidulate, întrucât acestea pot crește presiunea stomacală sau refluxul gastroesofagian.

(sursa: Mediafax)

