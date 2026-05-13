Obiceiul austriecilor pentru un somn odihnitor. Tehnica simplă, inspirată din rutina bebelușilor

Un obicei simplu, practicat de ani de zile în Austria, atrage acum atenția specialiștilor în somn. Aceștia spun că poate contribui la adormirea mai rapidă și la îmbunătățirea calității odihnei.

Metoda, cunoscută sub numele de „Lüften” — termen german care înseamnă „a aerisi” — presupune răcirea puternică a dormitorului înainte de culcare, combinată cu încălzirea patului.

Rutina de somn a bebelușilor

Antrenoarea de somn Kaitlin Klimmer a descoperit această practică după ce s-a mutat în Austria. Potrivit acesteia, metoda amintește de obiceiul întâlnit în țările nordice, unde bebelușii sunt lăsați să doarmă afară, în aer rece și proaspăt.

În varianta aplicată acasă, toate ferestrele dormitorului sunt deschise pentru câteva minute înainte de culcare, astfel încât camera să devină cât mai răcoroasă. În același timp, patul este încălzit cu sticle cu apă caldă sau perne termice.

După încheierea rutinei de seară, camera rămâne rece, iar patul confortabil și călduros — combinație care, spun specialiștii, poate favoriza instalarea somnului.

De ce frigul poate îmbunătăți somnul

Experții explică faptul că organismul are nevoie de o scădere a temperaturii interne pentru a adormi. Un mediu prea cald poate perturba acest proces și poate reduce calitatea somnului.

Studii citate de specialiști arată că temperaturile ridicate cresc starea de veghe și afectează fazele profunde ale somnului. Din acest motiv, mulți experți recomandă menținerea dormitorului la temperaturi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius.

Un mediu mai răcoros poate contribui și la reglarea hormonilor implicați în somn, precum melatonina, reducând în același timp nivelul de cortizol, asociat stresului și stării de alertă.

O metodă simplă, dar nu universală

Specialiștii atrag totuși atenția că reacția la temperatură diferă de la o persoană la alta. Unele persoane dorm mai bine într-un mediu rece, în timp ce altele preferă temperaturi mai ridicate.

Cu toate acestea, metoda „Lüften” este considerată o schimbare simplă și cu risc redus, care poate fi testată ușor pentru îmbunătățirea rutinei de somn, atât în cazul adulților, cât și al copiilor, potrivit yourtango.com.