6 plante care te ajută să ai un somn profund și liniștit

Acestea sunt ușor de îngrijit și preferă lumina indirectă a soarelui fiind potrivite pentru dormitorul tău.

Lavanda

Lavanda este cunoscută pentru efectele sale calmante. Planată într-un ghiveci cu sol bine drenat și udată moderat, atrage liniștea și relaxarea.

Gardenia

Gardenia, cu petalele sale albe și catifelate, nu este doar o prezență elegantă, dar susține și un mediu propice pentru odihnă. Planta preferă lumina indirectă a soarelui și un sol bine drenat, necesitând udare moderată.

Gerbera

Gerbera, cu florile sale vii în nuanțe de roz, portocaliu și galben, este renumită pentru capacitatea sa de a purifica aerul și a îmbunătăți calitatea somnului. Are nevoie de lumină indirectă și udare regulată.

Crinul păcii

Crinul păcii este recunoscut pentru rolul său în purificarea aerului și starea de calm pe care o induce. Preferă lumina indirectă a soarelui și solul bine drenat, evitând udarea frecventă.

Rozmarin

Rozmarinul, pe lângă adăugarea în preparatele culinare, este ideal în dormitor, contribuind la o atmosferă relaxantă când este expus la lumină directă.

Iasomia

Iasomia adaugă o notă de romantism camerei și este recomandată pentru capacitatea sa de a îmbunătăți somnul. Are nevoie de un sol bine drenat și o udare moderată, poivit spynews.ro.

Pentru un somn odihnitor, experții recomandă și păstrarea unei atmosfere răcoroase și întunecate în încăpere, iar aceste plante pot fi un aliat natural pentru un mediu armonios în dormitor.