Secretele unui somn odihnitor în sezonul rece: Trucuri simple pentru a învinge insomnia

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   09:20
Iarna aduce temperaturi scăzute, zile mai scurte, nopți mai lungi și o serie de provocări privind odihna. Potrivit specialiștilor, este normal ca obiceiurile să se modifice odată cu schimbarea anotimpului, dar există câteva reguli simple care te ajută să ai un somn sănătos și profund.​

Expunerea la lumină naturală dimineața este esențială pentru reglarea ritmului somn-veghe. Circa 15-30 de minute la soare, la începutul zilei,  pot ajuta organismul să funcționeze optim. Menținerea unui program constant de somn, indiferent de sezon, contribuie la echilibrul intern al organismului.

Soluții pentru un somn odihnitor

Dormitorul ideal ar trebui să fie liniștit, întunecat și ușor răcoros, între 18 și 21 de grade Celsius.

Evită expunerea la lumina puternică seara și folosește dopuri de urechi sau mască de somn dacă este nevoie pentru a crea un mediu propice odihnei.​

Totodată, specialiștii recomandă evitarea consumului de cafea după-amiaza, renunțarea la alcool înainte de culcare și evitarea activităților aglomerante sau stresante înainte de culcare.

Introducerea unor momente de relaxare, cum ar fi o baie fierbinte sau exerciții de respirație profundă te ajuă să adormi mai ușor.​

Dacă, în ciuda acestor sfaturi, continui să ai probleme cu somnul, este recomandat să consulți un medic. Iarna poate accentua tulburările de somn, iar o intervenție profesională poate preveni consecințele negative asupra sănătății, potrivit catine.ro.

