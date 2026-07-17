Trendul care a cucerit Generația Z. Metoda 10-10-10 îți schimbă rutina de dimineață

Specialiștii spun că practica nu este doar un trend de wellness, ci poate contribui la reducerea stresului, îmbunătățirea clarității mentale și luarea unor decizii mai echilibrate.

Într-o perioadă în care suprasolicitarea și presiunea emoțională fac parte din viața de zi cu zi, tot mai mulți tineri redescoperă beneficiile scrisului de mână. Fie că este vorba despre un jurnal personal, o listă de obiective sau notarea gândurilor, exercițiul îi ajută să își organizeze ideile și să își gestioneze mai bine emoțiile.

Ce presupune metoda 10-10-10

Exercițiul se bazează pe scrierea, în fiecare dimineață, a trei liste cu 10 obiective:

10 dorințe pe care îți propui să le realizezi;

10 lucruri pentru care ești recunoscător;

10 persoane, activități, locuri sau experiențe pe care le iubești.

Există mai multe variante ale metodei, în care ultima listă este înlocuită cu 10 motive pe care consideri că merită să îți atingi obiectivele sau cu 10 lucruri de care îți dorești să se eliberezi, precum frici, resentimente ori obiceiuri care nu îți mai servesc.

Potrivit specialiștilor, scopul exercițiului este de a orienta atenția către aspectele pozitive ale vieții, de a cultiva recunoștința și de a începe ziua cu mai multă claritate și încredere.

Exercițiu pentru echilibrul emoțional

Psihologii susțin că practicarea constantă a metodei poate schimba modul în care oamenii privesc provocările cotidiene. Concentrarea asupra recunoștinței și a obiectivelor personale contribuie la reducerea anxietății și ajută la dezvoltarea unei perspective mai echilibrate asupra situațiilor dificile.

Totodată, exercițiul poate sprijini alinierea valorilor personale cu obiectivele pe termen lung. Notarea dorințelor oferă un sentiment mai clar al direcției, iar recunoștința îi ajută pe practicanți să fie mai ancorați în prezent și să observe mai ușor lucrurile care le aduc satisfacție.

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Cum poate influența luarea deciziilor

Metoda 10-10-10 are și o a doua interpretare, folosită pentru luarea deciziilor importante. Înainte de a face o alegere, persoana este încurajată să răspundă la trei întrebări: Cum mă voi simți în legătură cu această decizie peste 10 minute? Dar peste 10 luni? Peste 10 ani?

Exercițiul îi ajută pe oameni să depășească impulsul recompensei imediate și să analizeze consecințele pe termen lung. Specialiștii explică faptul că această pauză de reflecție activează procese cognitive asociate cu autocontrolul și gândirea rațională, reducând riscul deciziilor luate sub impulsul emoțiilor.

De ce este atât de populară

Succesul metodei pe platforme precum TikTok se explică prin simplitatea sa și prin faptul că poate fi integrată ușor în rutina zilnică. Deși este promovată ca un instrument de dezvoltare personală și wellness, experții subliniază că nu reprezintă o soluție miraculoasă, ci un obicei care, practicat consecvent, poate contribui la o mai bună organizare mentală, reducerea stresului și dezvoltarea unei perspective mai optimiste asupra vieții, notează longevitymagazine.ro.