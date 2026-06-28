Viteza cu care adormi poate trăda o problemă gravă de sănătate. Semnalul pe care mulți îl ignoră

Adormirea în mai puțin de un minut poate sugera lipsă de somn. Sau o problemă de somn ascunsă, a explicat Drerup. Adormirea prea rapidă ar putea fi un semn că organismul este obosit și nu se odihnește suficient.

Majoritatea americanilor nu doarme între șapte și nouă ore pe noapte, cât este recomandat pentru o sănătate optimă. Somnolența în timpul zilei, lipsa de concentrare și reacțiile fizice lente sunt semne de avertizare. La fel și schimbările frecvente de dispoziție, notează specialista, citată de The Independent.

Privarea cronică de somn poate duce pe termen lung la obezitate și diabet, avertizează Harvard Medical School. Riscurile includ și boli cardiovasculare sau chiar deces prematur.

Ce înseamnă dacă îți ia prea mult timp să adormi

Adormirea lentă poate fi, la rândul ei, un semn negativ pentru sănătatea generală. Acest lucru poate însemna că faci parte din milioanele de persoane care suferă de insomnie, potrivit experților.

Insomnia este o tulburare de somn cauzată de obicei de stres. Insomnia cronică poate fi însă legată de afecțiuni precum tulburările respiratorii sau gastrointestinale. Sau de afecțiuni neurologice, afirmă UCLA Health.

„Oamenii pot suferi de sindromul picioarelor neliniștite pe timp de noapte, ceea ce poate contribui la insomnie. Pot suferi de apnee de somn, care poate contribui la insomnie. Pot suferi de tulburări legate de coșmaruri. Pot suferi de anxietate sau depresie”, a declarat dr. Khaled Almadhoun.

Almadhoun a subliniat că persoanele cu depresie au, de obicei, un risc mai mare de insomnie. Probabilitatea este de două până la trei ori mai mare, potrivit acestuia.

Persoanele în vârstă, mai predispuse la afecțiuni cronice, se confruntă cu mai multe probleme de somn. Același lucru se întâmplă și în cazul femeilor, din cauza fluctuațiilor hormonale, potrivit Michigan Medicine.

Pe termen lung, insomnia poate crește riscul de boli cardiace și hipertensiune arterială. Riscul de diabet crește, de asemenea, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Cum poți să-ți îmbunătățești calitatea somnului

Există măsuri pe care oamenii le pot lua pentru a-și îmbunătăți somnul. Acestea nu oferă însă neapărat o soluție rapidă, notează clinica.

Evitarea ecranelor cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare poate ajuta creierul să se relaxeze. Menținerea camerei răcoroase și întunecate poate limita distragerile care îți împiedică somnul. Respectarea unui program fix îi semnalează corpului că este timpul să se odihnească.

Dacă ai dificultăți în a adormi cel puțin trei nopți pe săptămână, atenție. Dacă această problemă persistă timp de trei luni, este posibil să suferi de insomnie cronică.

„În acel moment, cel mai bine este să discutați cu un medic”, a spus Drerup. Astfel poți afla de ce se întâmplă acest lucru, a explicat ea.

„Priviți somnul ca pe o investiție”, a adăugat specialista.

„Acesta face o diferență enormă în viața dvs. de zi cu zi și în starea generală de sănătate. Chiar nu vă puteți permite să faceți economii la somn sau să ignorați semnele”. Acestea indică faptul că nu dormiți suficient, a conchis Drerup.

(sursa: Mediafax)