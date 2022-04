Zâmbetul, primul pas pentru o minte sănătoasă

Primul factor care are un rol determinant în buna funcționare a creierului și o viață sănătoasă este starea de spirit pozitivă. „Aici intervine râsul. Râsul este o descărcare fiziologică de empatie asupra unui fenomen care se petrece în jurul tău şi care produce o contracție a mușchilor abdominali, care te descarcă psihic, te apropie de cineva. În orice situaţie critică încercați să vă gândiți la ceva plăcut şi ceva care poate vă produce râsul. Râsul este un mister al creierului care ne umple de plăcere, de bunăvoință, de deschidere. Nu poţi să râzi şi să fii un om rău", a spus doctorul Vlad Ciurea.

Somn, alimentație, apă curată, un pahar de vin roșu

Al doilea factor de maximă importanță este somnul, care trebuie să fie de minimum 8 ore. „Somnul are două părți: somnul paradoxal şi somnul neparadoxal sau somnul liniștit. Visele se produc în somnul paradoxal, acel somn în care se produce mișcarea ochilor. Somnul liniștit are patru etape, este non-paradoxal, nu are mișcarea ochilor, şi în cadrul lui nu se produc visele. În această fază, a somnului liniștit, corpul se odihnește și se produce refacerea organismului în interior”, a explicat Ciurea, care ne sfătuiește să nu ne schimbăm ceasul biologic, un alt mister al creierului: „Este impregnat genetic, e foarte greu să îl schimbi şi e mai bine să nu-l modifici”.

Al treilea factor care influențează sănătatea creierului și implicit a întregului organism este dieta. „Haideți să îi dăm un tip de alimentație care îi place. Și îi plac toate fructele, semințele, nucile, toate fructele de pădure. Îi place ceaiul, lichidele care se duc în creier și spală creierul. Îl place carnea slabă. Peștele şi carnea de curcan au nişte proteine speciale care se duc pe cale neuronală. Să îi dăm o mâncare ușoară, acea mâncare mediteraneeană. Vinul roşu deschide sinapsele, creează o stare de activitate cerebrală şi de plăcere”, a declarat medicul neurolog.

Exercițiile fizice, cheia succesului

Și nu în ultimul rând, să-i dăm creierului aer curat și apă bună, cât mai alcalină. „Trebuie să avem grijă încontinuu de creier. Să îi dăm exerciţiu fizic pentru că creierul simte imediat că îl împrospătează. 20% din oxigenul din plămâni se duce în creier. Așa punem toate organele în funcţiune, dar fără să le încărcăm”.

Ce e de evitat. „Trebuie să eliminăm viaţa sedentară, dulciurile, gândurile negative. Această bijuterie trebuie întreținută," a încheiat medicul Vlad Ciurea la emisiunea „Voi cu Voicu” de la Antena 3.

Cum se pornește și funcționează fascinantul organism

Primul organ care pornește este ficatul, alături de căile biliare, pe la 1-2 noaptea. Urmează plămânii, colonul, apoi întreg organismul. La ora 10-11, elementul central, creierul, funcționează la maximum. Îl urmează stomacul. Creierul mai are un maxim de între orele 16.00 şi 18.00, după care el și celelalte organele încep rând pe rând să funcționeze din ce în ce mai puţin. Pe timpul nopții, organele digestive nu funcționează, de aceea când te culci cu burta plină nu poţi digera. Accidentele vasculare sau infarctul miocardic se petrec în majoritate noaptea, pentru că multe organe merg „la relanti” și, în plus, le-am încărcat cu mâncare, băutură și gânduri negative.

Visele, mistic sau proiecții ale activității de peste zi?

„Visele apar din activitatea noastră. Eu nu cred că este nimic mistic, misterios picat de undeva. Am observat că persoanele cu creativitate artistică visează în general în culori. Eu nu am visat în culori, dar în fiecare etapă visam şi aveam vise destul de optimiste. În anumite momente de încrucișare ale vieţii am avut şi vise mai pesimiste. Nu cred că visul îţi dă o cale în viaţă sau îţi spune ce să faci a doua zi. Părerea mea despre vise este că ce ai făcut în timpul zilei se imprimă, se duce într-o anumită zonă în creier şi se reproiectează pe o scenă în care ești şi actor, şi regizor, şi producător, şi scenarist în toate”, spune medicul Ciurea.