Zbori des cu avionul? Chirurg vascular: Atenție la „turbulențele” din interiorul corpului

Un chirurg vascular trage un semnal de alarmă și spune că există o greșeală majoră, extrem de frecventă, care poate pune sănătatea în pericol înainte și în timpul unui zbor.

Potrivit Rema Malik, chirurg vascular certificat în Texas, corpul uman se confruntă cu „o luptă invizibilă” atunci când ne aflăm într-un avion, mult mai periculoasă decât turbulențele resimțite în aer.

„Turbulențele” din interiorul corpului

Medicul explică faptul că, într-un avion presurizat, organismul este supus unor condiții neobișnuite care pot favoriza formarea cheagurilor de sânge. Într-un mesaj adresat celor peste 90.000 de urmăritori ai săi din mediul online, Rema Malik a subliniat că adevărata problemă nu este ce se întâmplă în afara avionului, ci ce se întâmplă în interiorul venelor noastre.

Ea vorbește despre o „combinație de trei factori” care poate duce la apariția cheagurilor de sânge:

1. Statul prelungit pe scaun

Lipsa mișcării inhibă funcționarea mușchilor gambei, considerați „a doua inimă” a corpului. Fără activitate, sângele nu mai este pompat eficient spre inimă și începe să stagneze în partea inferioară a corpului.

2. Aerul extrem de uscat din cabină

Aerul din avion este foarte uscat, chiar mai uscat decât în deșert, avertizează medicul. Acest lucru duce rapid la deshidratare, iar sângele devine mai gros și mai vâscos, crescând riscul de formare a cheagurilor.

3. Presiunea din avion

Presiunea scăzută din cabină poate provoca dilatarea venelor, afectând funcționarea valvelor care ajută sângele să circule împotriva gravitației.

Potrivit chirurgului, cea mai mare greșeală este urcarea în avion fără măsuri de prevenție, în special fără protejarea circulației sanguine.

Ce recomandă medicul înainte de zbor

Pentru a reduce riscurile, Rema Malik oferă câteva sfaturi simple, dar esențiale:

Poartă ciorapi de compresie – considerați o adevărată „armură” pentru vene, aceștia ajută la direcționarea fluxului sanguin și previn umflarea picioarelor. Ideal este să fie îmbrăcați înainte de îmbarcare .

Hidratează-te corect – consumă aproximativ 250 ml de apă pentru fiecare oră de zbor . Cafeaua și alcoolul nu sunt luate în calcul, deoarece favorizează deshidratarea.

Mișcă-te periodic – ridică-te, mergi câțiva pași sau fă exerciții simple pentru picioare, chiar de pe scaun.

Deși zborurile par inofensive, ele pot reprezenta un stres real pentru organism. Specialiștii atrag atenția că prevenția este cheia, iar câteva măsuri simple pot face diferența între un zbor sigur și un risc medical major.

