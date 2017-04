Cine provoacă limuzinele premium

Head-up display, portbagaj care se deschide cu o simplă mişcare de picior, parcare automată, masaj în scaune sunt câteva dintre elementele care până mai ieri făceau diferenţa între automobilele de buget şi cele care cosatu sume impresionante. Astăzi, însă, modele destinate familiilor cu bugete limitate atacă serios segmentul premium. Diferenţa acum o pot face gadgeturi extravagante de genul controlului multimedia prin gesturi, o calitatate superioară a materialelor şi o gamă de motoare mai puternice. Dar, totuşi, de ce o maşină de 20.000 de euro nu este ca una de 50.000 de euro. Vom analiza micile detalii care trasează fin linia dintre cele două clase.





Pentru exemplu am testat un model de volum pe care un mare producător auto vrea să facă istorie. Reanult Megane Sedan este un automobil pe care s-a încercat experimentul unei maşini premium la un buget de familist. La prima vedere nimic nu pare prea extravagant, totul e dedicat mai mult elementului util. Luate per ansamblu, dotările unui Megane Sedan în echiparea de top Intense plus opţionale duc maşina la un preţ de circa 24.000 de euro. La banii ăştia, abia dacă te poţi gândi la cel mai ieftin şi mai chel model de la BMW, Mercedes sau Audi. Şi, totuşi, cu ce impresionează Sedanul din seria Megan. Sărim destul de repede peste design pentru că deşi e unul reuşit, care dă o linie elegantă, felul cum arată o maşină este un element foarte subiectiv într-o comparaţie. Ajungem la partea care în ziua de azi face diferenţa între automobilele de pe piaţă. Dimensiuni, tehnologii şi gadgeturi.

La fel de lung

La exterior, dincolo de cavsiprezentele lumini de zi sau stopuri cu LED, Megane Sedan se laudă cu o dimensiune de 4,63 metri lungime şi un ampatament de 2,71 metri. Cât noul BMW Seria 3 de lung şi de lat, dar cu un ampatament cu doar zece centimetri mai mic. Volumul portbagajului la un Megane Sedan ajunge la 506 litri, mai mare cu 10 litri decât la Seria 3 în varianta Touring. Ambele maşini au ca opţional modul de deschidere al portbagajului printr-o simplă balansare de picior. Doar că în cazul Meganului magic trunk a funcţionat cam când a vrut el. Şi la BMW a dat rateuri, dar parcă nu atât de des. Oricum, diferenţa de preţ este net în favoarea maşinii franţuzeşti. Renault a montat şi faruri adapatative cu LED Pure Vision care-şi fac la fel de bine treaba ca şi pe o limuzină scumpă şi sunt capabile să stingă automată faza lungă când întâlneşte un participant la trafic. Tot la exterior găsim un sistem de avertizare la unghiul mort care se manifestă printr-un led prezent în oglinzile laterale şi care se aprinde, concomitent cu emiterea unui sunet în habitaclu, în cazul unei depăşiri nesemnalizate efectuate în condiţii periculoase.

Multă simţire

La interior, Megane beneficiază de sistemul multi-sens care permite folosirea unui mod presetat dintre cele disponibile – eco, confort, sport – sau setarea unuia propriu. Prin mici ajustări la nivelul puterii motorului, a modului în care este livrată tracţiunea la roată sau al direcţiei, se poate schimba uşurel peformanţele maşinii, în funcţie de ceea ce doreşte şoferul. La un BMW simbările sunt radicale şi se simt mult mai bine. Tot în seria gadeturilor care înfrumuseţează interiorul maşinii există şi posiblitatea schimbării luminii în habitaclu, din cinci tonuri la alegere, modificându-se nu doar culoarea în bord, ci şi inserţiile de pe bord şi uşi. Un sistem similar am văzut şi la BMW, dar cu mai puţine opţiuni, însă ceva mai discret.

Holograme

Megane Sedan are şi un head-up display. Îl auzi mai ales când plăcuţa de plexiglas transparent iese din lăcaşul în care parchează pentru a ţi se interpune în faţa ochilor. Aş spune că este mai mult inutil decât util acest gadget atâta vreme cât tinde să-ţi obstrucţioneze vederea. Sunt afişate viteza şi elemente de navigaţie, dar şi de cruise control. La BMW afişarea se face direct pe parbriz. Pilotul automat este adaptativ, întocmai ca la limuzinele de clasă. Megane este capabil să afişeze în bord şi un timp până la care ai vreme să acţionezi în cazul unui impact cu maşina din faţa ta, totul calculat în funcţie de viteza ta, dar şi a celui luat în radar.

Masaj şi relaxare

La capitolul confort, Megane dispun de scaune comode din piele, încălzite şi cu posibilitatea de masaj. Acesta poate fi reglat atât ca intensitate, cât şi ca mod de execuţie – lombar, relaxant sau tonifiant. Poate fi setat astfel încât să intre în funcţiune odată cu opţiunea Confort din modul multi-sens. Legătura multimedia cu lumea cu şi cu smartphoneul este dată de sistemul R-link 2. O imensă tabletă de 8 inchi în varianta opţională, sau de 7 inchi în cea standard. De pe această tabletă poate fi reglate multe dintre elementele maşinii. Este atât de egocentrică încât tinde să acapareze întreaga atenţie a şoferului. De aceea, poate reprezenta în anumite momente chiar un pericol pentru siguranţa la trafic dacă nu te poţi abţine de la o butona. Megane Seadan oferă suficient spaţiu şi pentru pasagerii din spate care au la dispoziţie şi o priză de aer pe consola centrală de unde pot regla nivelul ventilaţiei.

Unde pun paharul

Noul Sedan stă mai prost la capitolul suporturi pentru sticle şi pahare, singurul loc de pe consola centrală fiind un spaţiu dreptunghiular despărţit de o chestie reglabilă. În schimb, sunt la îndemână porturile de USB, auxiliar şi priză. Tot pentru confortul şoferul există senzori de parcare audio pe întreg perimetrul cu tonalităţi diferite, cameră HD pentru mersul în marşarier, dar şi un asistent la parcare care este capabil nu doar să caute locul ideal şi să te asigure că maşina poate fi parcată acolo în condiţii de siguranţă, dar să şi efectueze manevrele în locul tău.

Motor cuminte

Situaţia se schimbă în defavoara Meganului, în comparaţia cu maşinile premium, când vorbim de motorizare. Renault a montat propulsoare gândite mai mult pentru un raport corect consum-putere, decât pentru a-l impresiona pe şofer. Modelul testat a avut sub capotă clasicul propulsor dci de 1,5 litri şi 110 cai putere. Un motor economic care a fost capabil să consume puţin la un cuplu foarte bun de 250 Nm disponibil de la 1750 de rot/min. Consumul mixt s-a situat undeva pe la 4,8 litri de motorină la 100 de km, cu circa 1,3 litri mai mult decât cifrele anunţate de producător. 6,2 litri la sută, la o viteză de 45 km/h într-un consum urban relaxat. Cifra de catalog este în acest caz de 4,7 litri la sută. Într-un trafic de luni dimineaţa, la o viteză medie de 25 km/h, consumul ajunge la 7,3 litri la sută.

Confortabil

Senzaţia pe care o ai la volanul unui Megan Sedan este în primul rând de confort. Maşina se mişcă foarte uşor prin trafic, chiar dacă are 1,3 tone. Suspensiile ar fi putut să fie puţin mai comode, dar producătorul a urmărit un mix între siguranţa pe viraje şi confortul pasagerilor. Motorul diesel este zgomotos, iar huruitul ajunge să penetreze şi în habitaclu. Cutia de pe modelul testat a fost un EDC, o transmise automată în şapte trepte. Este etajată destul de leneş, mai mult pentru confort decât pentru sport. Am remarcat că este nevoie de ceva timp pentru ca după apăsarea acceleraţiei să simt efectul şi în sprint. Viteza maximă atinsă este de 190 de km/h. Nu mi-a plăcut prea mult nici modul în care funcţionează start/stopul. Este necesară o perioadă de timp până din momentul în care apeşi pe acceleraţie şi cel în care are loc deplasarea maşinii, aşa că sprintul de la stop sau eventuale manevre mai rapide cu start/stopul activat sunt sortite eşecului. Maşina stă bine pe curbe şi viraje strânse, chiar şi la viteze mai mari, însă mi-aş fi dorit să poate fi livrată şi în varianta de tracţiune integrală - opţiune indisponibilă la Renault pe gama Megane – sau cu sistemul 4Control cu mişcarea roţilor din spate – opţiune disponibilă doar pe Megane GT.





Avantaje

- spaţiul

- raport calitate/preţ

- tehnologii implentate

Dezavantaje

- sistemul start/stop

- head-up display-ul

- suporturile pentru pahare





- 20.700 de euro, preţul unui Megane Sedan în varianta de top

- 12,5 secunde, sprintul până la 100 de km/h

- 506 litri, volumul portbagajului

Meganul Sedan are dimensiunea unui BMW Seria 3. Este aproape la fel de dotat ca limuzina germană, dar la jumătate de preţ. Punctul nevralgic apare atunci când comparăm puterile

Materialele din interior sunt alese cu grijă. Plasticele sunt tari şi de bună calitate, planşa de pe bord este dintr-un soi de cauciuc plasticat moale. Inserţiile metalice sunt alese cu gust. Rămâne de văzut cum trec proba timpului

Asistent la parcare pe o tabletă care bate în dimesiuni tot ce poate pune BMW pe maşinile sale