Maşină mică pentru familie mare

Poate să nu fie cel mai frumos automobil, şi nici cel mai agil, dar cu siguranţă poate fi cel în care întreaga familie se va simţi în largul ei. Şi când spun o familie mare mă refer la una de şapte persoane, cât să ajungă cu arborele genealogic până la bunici. Uimitoare la noul Opel MPV sunt multitudinea de spaţii de depozitare – vreo 30, posibilitatea de poziţionare a tuturor scaunelor şi puterea pe care o oferă la un consum decent. Preţul pentru o mulţime de inovaţii marca Opel ajunge la 24.408 de euro în echiparea Innovation cu un diesel de 170 de cai putere.

Zafira nu este o maşină sport. Te tentează atunci când trebuie să te gândeşti la familia ta din ce în ce mai numeroasă. Şi te feliciţi atunci când pleci în deplasare şi cu copiii, dar şi cu părinţii. Atunci când din cele cinci locuri faci şapte punând la bătaie două locuri suplimentare pitite discret în portbagaj. Te bucuri de incredibilele spaţii de depozitare. Unde te uiţi găseşti un loc ascuns sau la vedere în care poți pune ceva, de la o sticlă de apă, la o jucărie. Apoi te mai gândeşti că având o familie numeroasă, sau aventuroasă, n-ar strica o rulotă. Şi un motor diesel puternic e tot ce-ţi trebuie pentru a tracta fără probleme o încărcătură suplimentară de până la 1.650 de kg pe o pantă cu o înclinare de 12%. Zafira a evoluat de la o maşină utilă, dar urâţică, un fel de aragaz pe roţi dacă ar fi să mă iau după o descriere răutăcioasă, la un automobil care oferă un lounge destul de luxos. Părţi cromate, materiale de bună calitate, scaune comode, suprafeţe lucioase şi bine închegate. Sunt elemente de interior care fac din habitaclu un fel de mică casă aranjată cu gust.

Răsfăţul din spate

Pasagerii din spate par a fi ţinta răsfăţului. Au la dispoziţie un spaţiu în care pot sta uşor picior peste picior. În ampatamentul de 2,76 metri, Opel dă posibilitate ocupanților din spate să-şi regleze independent cele trei scaune proporţionate în dimensiuni egale, dar pot pune şi picioarele sub scaune făcând comodă călătoria mai ales la drum lung. Tehnologia se numeşte Flex şi face parte din şasiul FlexRide brevetat de Opel. Fotoliile sunt certificate AGR, adică cu aprobarea organizaţiei germane a doctorilor specializaţi în dureri de spate. Pentru că vorbim de o maşină înclinată către utilitate, spaţiile interioare sunt foarte imporante. Uimitoare este consola din compartimentul din faţă, podea şi cotiera glisantă. E un opţional care costă 290 de euro, dar oferă o mulţime de compartimente dispuse pe straturi. Cel mai de jos e un spaţiu legat la sistemul de aer condiţionat care poate păstra într-un volum paralepipedic echivalentul a doua sticle de apă. Apoi urmează două suporturi de pahare care pot fi ascunse sub cotieră. Aceasta poate culisa până aproape de schimbătorul de viteze şi poate fi setat în mai multe poziţii. În interiorul ei există un loc tocmai bun pentru acte sau chei. În spatele cotierei există un spaţiu ce poate fi acoperit şi este dedicat pasagerilor din spate. Aceştia au la dispoziţie şi prize de aer condiţionat, inclusiv pe lateral, pe care le pot seta după dorinţă.

Legătura cu lumea

Tot pe consola centrală, sub modulul de aer condiţionat, există un spaţiu retractabil care ascunde un port de usb şi o priză ce poate fi folosită şi pentru brichetă. Sub ea se află un spaţiu adânc şi înclinat în care se pot pune mai multe telefoane mobile. Clima este bizonală. Intersant este că intensitatea aerului condiţionat este ajustată în momentul efecturării unei convorbiri prin bluetooth astfel încât zgomotul să nu afecteze conversaţia. Cea mai nouă generație de sisteme infotainment Opel IntelliLink compatibile cu Apple CarPlay și Android Auto, împreună cu Opel OnStar (incluzând 4G/LTE Wi-Fi hotspot), oferă conectivitate nu doar pentru şofer, ci şi pentru ceilalţi ocupanţi ai automobilului. Am observat că sistemul infotainment s-a restartat din senin de câteva ori fără nici un motiv aparent. Oricum, tableta care stă la baza sistemului este dotată cu un procesor rapid care execută comenzile fără timpi morţi. Parbrizul se întinde de la capotă până la stâlpul B şi este de dimeniuni impresionante. Montanţii faţă nu obturează prea mult vederea. În configurația de cinci scaune, Zafira poate încărca un volum minim de 710 litri şi poate ajunge până la 1.860 de litri când este pliat și cel de-al doilea rând de scaune. În varianta cu 7 scaune, spaţiul disponibil este limitat la 152 de litri. Conform producătorului, Zafira dispune de cel puţin 30 de posibilități de depozitare, dar n-am avut timp să le descopăr pe toate, chiar dacă testul a durat o săptămână.

Ochiul magic

Noul sistem de faruri LED adaptive ajustează tiparele de iluminare ale farurilor în funcție de condițiile de drum. Se obţine astfel încât să ofere nivelul optim de iluminare fără a-i deranja pe ceilalți șoferi. Sistemul este însoțit de nouă funcții de iluminare special presetate pentru oraș, de țară, pentru curbe și viraje, pentru manevre de mers cu spatele, un mod de lumină pentru stop și un mod turist. Farurile adaptive cu LED funcţionează au ajutorul camerelor frontale Opel Eye. Acestea nu folosesc doar pentru asistentul de fază lungă, ci și pentru recunoașterea semnelor de circulație. Camera frontală este folosită şi pentru calcularea distanţei, operaţiune necesară pentru a detecta vehicululele în mișcare din față. Alerta de coliziune frontală dă semnale vizuale și auditive de avertizare atunci când distanța dintre mașină și vehiculul din față se diminuează prea repede. Există şi un avertizor de părăsire a drumului care se activează automat la viteze de peste 60 km/h și atenționează șoferul în cazul în care drumul este părăsit neintenționat, printr-un mecanism de semnalizare din panoul de instrumente, dublat de un avertisment sonor. Prin intermediul unui radar localizat în spatele grilei frontale, pilotul automat adaptiv ajută șoferul să mențină viteza selectată în timp ce păstrează o distanță pre-setată față de vehiculul din față.

Cum trage motorul

Sub capota lui Opel Zafira folosit o săptămână în teste a stat un propulsor diesel de 2 litri şi 170 de cai putere. Un motor de ultimă generaţie şi, nu se ştie, poate unul dintre ultimele din specia sa pe cale de dispariţie. Vorbim de un diesel cu un cuplu de 400 de Nm capabil să tracteze maşina de peste 1,6 tone până la 100 de km/h în doar 9,8 secunde. Viteza maximă a maşinii cu motorul de 170 de cai este de 208 km/h. Cifrele pot duce cu gândul că avem de-a face cu un automobil cu aptitudini destul de sportive. Există sprint, dar n-aş aduce vorba de sportivitate. Supensiile sunt gândite pentru confort, iar gabaritul maşinii face ca la sprinturi sau viraje strânse să se simtă un tangaj specific amortizoarelor moi. În schimb, drumurile denivelate, ca cele de pe anumite porţiuni de autostradă sau gropile din asfaltul bucureştean, sunt ca şi inexistente. Consumul este bun, dar nu strălucit, dacă vorbim de un diesel. Puterea de 170 de cai are un preţ care în cel mai rău scenariu ajunge la un consum de 10 litri la 100 de km în oraş, la o viteză medie de circa 20 de km/h şi scade, în cel mai fericit caz, la circa 5,8 litri la 100 de km într-un parcurs lejer pe autostradă la o viteză medie de 100 de km/h. Ceea ce însemnă cu peste un litru mai mult în extraurban şi cu peste trei litri în plus la suta de km în urban. Consumul a fost înregistrat în condiţiile unor reprize sporitive, dar cu folosirea start-stopului şi cu buton de ECO activat. Cutia de viteze manuală este partajată pentru o împărţire cât mai confortabilă a puterii motorului.

Asistentul OnStar

Zafira este un MPV care a obţinut maximul de cinci stele la testele EuroNcap şi este o maşină care inspiră siguranţă. În plus, noua generaţie dispune şi de asistenul OnStar. Acesta poate îndeplini şapte funcţii, dintre care cea mai importantă este cea de SOS care anunţă autorităţile de producerea unui accident şi transmite coordonatele GPS ale maşinii la sistemul naţional de urgenţă printr-o simplă apăsare de buton. OnStar poate ajuta şi la recuperarea maşinii în cazul în care este furată, sistemul GPS transmiţând la poliţie traseul automobilului sustras. De asemenea, consilierul OnStar poate dezactiva în orice moment sistemul de pornire al autovehiculului odată ce motorul a fost oprit. Aprinderea unui martor în bord poate fi rezvolată tot cu acest sistem prin consiliere online cu ajutorul unui mecanic din service care poate face de la distanţă şi o diagnoză a motorului. Sistemul mai este capabil să căute şi să furnizeze informaţii despre cele mai apropiate puncte de interes - benzinării, cafenele, hoteluri, spitale etc.

Dezavantaje

- uşor tangaj la viraje strânse

- doar două variante de echipare

- consum comparabil cu cel pe benzină

Avantaje

- spaţiu şi utilitate

- putere

- tehnologii noi

Cifre

- 4,66 metri, lungimea noului Opel Zafira

- 129 grame CO2/km, nivelul de poluare al motorului diesel de 170 de cai putere

- 900 de km, autonomia la un consum mediu asigurată de rezervorul de 58 de litri

Zafira a păstrat proporţiile predecesoarelor sale, dar noul model are o nouă faţă, un nou calandru şi un spate redesenate

Vetustul bord este actualizat după ultima modă Opel cu tabletă multimedia, panou de climă şi instrumente de bord redesenate şi ergonomice