Schimbare radicală de vreme: după viscol și ger, vine primăvara cu 17°C la 1 Martie

Prognoza meteo: val de aer cald peste Europa, primăvară timpurie în România

După aproape o lună de ger, ninsori abundente și episoade de viscol, Europa intră brusc sub influența unui „dom de aer cald” care va aduce temperaturi mult peste normalul perioadei. În România, vremea se schimbă radical: de la aproape 40 de centimetri de zăpadă în București, trecem la valori de primăvară, cu maxime de până la 17–18 grade Celsius la început de martie. Meteorologii avertizează însă că primăvara va fi capricioasă.

Europa, sub un dom de aer cald: temperaturi de peste 20°C în plină iarnă

După episoadele de iarnă severă care au afectat Peninsula Iberică și zona Mediteranei, Europa traversează o schimbare meteorologică spectaculoasă. Un puternic „dom de aer cald” se va instala peste centrul continentului în ultima săptămână din februarie, aducând temperaturi cu 12–15 grade peste media multianuală, scrie Severe Weather.

În multe regiuni, maximele vor depăși 20 de grade Celsius. Aerul cald se va extinde din Spania și Portugalia spre Franța, Germania și țările Benelux, urmând să ajungă apoi în Europa Centrală, Italia, Balcani și estul continentului.

Zonele alpine, unde s-au acumulat cantități mari de zăpadă, vor resimți o creștere rapidă a temperaturilor, ceea ce va duce la topirea accelerată a stratului de omăt și la un risc crescut de inundații.

Meteorologii explică această schimbare prin formarea unui blocaj atmosferic de tip „Omega”, care împiedică pătrunderea aerului rece dinspre nord și menține aerul cald deasupra Europei timp de mai multe zile. Acest sistem va atinge intensitatea maximă între miercuri și vineri și va menține vremea neobișnuit de caldă până la finalul lunii.

Totuși, situația rămâne instabilă: un nou front atmosferic din Atlantic ar putea slăbi acest dom de căldură pe măsură ce ne apropiem de luna martie.

Ce este un „dom de aer cald” și ce efecte are

Un „dom de aer cald” apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată se blochează deasupra unui teritoriu și acționează ca un capac, reținând aerul cald la sol. Fenomenul este mai frecvent vara, dar poate apărea și iarna, provocând episoade neobișnuite de temperaturi ridicate.

Acest tip de vreme poate avea efecte asupra sănătății, mai ales pentru vârstnici, copii și persoanele cu afecțiuni cronice. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate duce la deshidratare și epuizare termică, mai ales pentru cei care lucrează în aer liber.

Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi

Spania și Portugalia: maxime de 23–25°C în sudul Peninsulei Iberice

Franța: peste 20°C în multe regiuni

Marea Britanie, Irlanda și Benelux: între 12 și 18°C, cu valori apropiate de 20°C în Belgia și Olanda

Germania, Europa Centrală și Balcani: între 14 și 18°C, local aproape de 20°C

Scandinavia și Europa de Est: temperaturi mult peste normalul perioadei

România: de la viscol și 40 cm de zăpadă, la primăvară în câteva zile

După o săptămână cu viscol și ninsori puternice, vremea schimbă radical foaia și în România. La București, zăpada a atins aproape 40 de centimetri, un record pentru această iarnă într-un oraș. Utilajele de deszăpezire și angajații primăriei au intervenit fără întrerupere pentru a curăța străzile, trotuarele și stațiile mijloacelor de transport în comun, însă în multe zone intervențiile au fost depășite de cantitatea mare de ninsoare.

Odată cu începutul noii săptămâni, temperaturile cresc treptat, iar în vestul țării se simte deja miros de primăvară. Weekendul aduce un adevărat „mărțișor meteorologic”, cu maxime de până la 17 grade Celsius, adică un salt de aproximativ 10 grade față de zilele precedente.

„Spre final de săptămână, dinspre vineri, dinspre vestul Europei va avansa o masă de aer tot mai caldă şi se va încălzi în toată ţara, astfel ca la final de săptămână şi de 1 Martie vom vedea că vremea va deveni tot mai caldă. Să nu uităm că luna martie este o lună extrem de capricioasă. Nu putem spune încă că iarna s-a încheiat cu totul.”, spune Mihai Huştiu, meteorolog ANM, citat de Observator.

Specialiștii atrag însă atenția că, deși episoadele de iarnă vor mai putea apărea, acestea vor fi de scurtă durată și mult mai puțin intense decât cele recente.