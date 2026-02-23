Sunetele care îți pot activa mintea în somn: cum pot visele lucide să ajute la rezolvarea problemelor complexe

Ce se întâmplă în creierul tău când dormi: descoperirea care uimește lumea

Un studiu revoluționar realizat de cercetători americani arată că anumite sunete ascultate înainte și în timpul somnului pot stimula creierul să continue lucrul la probleme dificile, chiar și în vis. Rezultatul: soluții mai rapide și idei mai creative a doua zi.

Cum funcționează „hacking-ul viselor”

Creierul uman poate fi ghidat subtil să continue procesarea unor probleme complexe în timpul somnului, sporind capacitatea de rezolvare a acestora după trezire. Neurologii și psihologii folosesc tot mai des sunete, mirosuri și stimuli tactili pentru a influența conținutul viselor – un proces cunoscut sub numele de inginerie a viselor, potrivit New Scientist.

Această tehnică a demonstrat deja beneficii în tratarea coșmarurilor cronice, în renunțarea la fumat și în stimularea creativității. Acum, cercetătorii de la Northwestern University din Illinois susțin că metoda poate îmbunătăți și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Experimentul care demonstrează puterea viselor lucide

Echipa coordonată de Karen Konkoly a recrutat 20 de voluntari care se identifică drept visători lucizi – persoane conștiente că visează și capabile să influențeze acțiunea visului.

Participanții au lucrat la o serie de puzzle-uri complexe, fiecare asociat cu un sunet distinct (ciripit de păsări, tobe metalice etc.). Ulterior, în faza REM a somnului – momentul în care visele sunt cele mai intense – cercetătorii au redat aceste sunete pentru problemele nerezolvate.

Cei care au visat acele puzzle-uri au avut o rată de succes de 40% în rezolvarea lor a doua zi, față de doar 17% în cazul celor care nu le-au visat.

De ce funcționează această metodă

Fenomenul este cunoscut sub numele de reactivare țintită a memoriei, care presupune declanșarea unor amintiri prin stimuli sonori, determinând hipocampul să „redea” aceste informații în timpul somnului.

Karen Konkoly explică: „Visele REM sunt hiper-asociative și bizare. Combină amintiri noi cu amintiri vechi și chiar cu o imaginație fantastică. Ai acest creier activ [în această etapă], dar poate cu mai puține inhibiții, astfel încât poți pătrunde mai adânc în colțurile minții tale.”

Beneficii, dar și riscuri

Tony Cunningham de la Harvard avertizează: „Simțurile noastre sunt deja asaltate din toate direcțiile de reclame, e-mailuri și stres de la locul de muncă în timpul orelor noastre de veghe, iar somnul este în prezent una dintre puținele pauze pe care le avem de la asta.”

El atrage atenția asupra riscului ca tehnologia să fie exploatată comercial, transformând somnul într-un nou spațiu de expunere publicitară.

Ce urmează

Konkoly dorește să afle de ce aceiași stimuli au efecte diferite asupra aceleiași persoane: „Cum se face că aceiași stimuli, prezentați în aceeași stare de conștiință, pot fi procesați atât de diferit?”