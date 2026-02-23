Surse: Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. Ambulanța, chemată de urgență la Curtea de Apel

Momente dramatice la proces: Horațiu Potra a leșinat, ambulanța a intervenit de urgență

Momente tensionate la Curtea de Apel, unde Horațiu Potra, șeful mercenarilor trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, a leșinat chiar în timpul procesului. O ambulanță a fost chemată de urgență pentru a-i acorda îngrijiri medicale, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Horațiu Potra a leșinat luni în sala de judecată, în timp ce se afla la termenul de cameră preliminară din dosarul în care este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Incidentul a determinat intervenția imediată a personalului medical, fiind solicitată o ambulanță la sediul Curții de Apel.

Surse judiciare au precizat că Potra nu ar fi acuzat anterior probleme de sănătate pe durata arestului preventiv executat la Penitenciarul Rahova.

În sala de judecată s-a aflat și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, ambii așteptând decizia magistraților privind începerea procesului. Cei doi au contestat probele administrate de procurori, cele mai multe provenind din perchezițiile efectuate la domiciliul lui Potra.

Anchetatorii susțin că în locuința acestuia au fost descoperite seifuri cu sume mari de bani ascunse sub podea, arme, muniție și grenade, indicii care ar demonstra pregătirea unor acțiuni violente.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică, alături de alți 20 de membri ai grupării sale.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi intenționat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca haos și destabilizare.

Planul ar fi fost pus la punct într-o întâlnire secretă organizată la o fermă din Ciolpani, la care ar fi participat Călin Georgescu și mai mulți apropiați.

Procesul se află în prezent în faza de cameră preliminară, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 11 februarie.