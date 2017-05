Fermierii vor primi apa pentru irigaţii gratuit

În zonele unde mai există sisteme de irigaţii funcţionale, agricultorii vor putea primi din acest an apă gratuită pentru udarea culturilor, potrivit unui proiect de lege adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional. Neadoptarea urgentă a măsurilor incluse în acest proiect, prin care se modifică, în principal, Lega îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, ar fi pus şi în acest an sub semnul întrebării derularea campania de irigaţii, se arată în expunerea de motive care însoţeşte actul normativ.

Legea, care a fost trimisă spre promulgare preşedintelui României, prevede ca Agenția Naţională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) va suporta costurilor cu apa pentru irigații, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație. Singura condiție impusă fermierilor este să depună o cerere în acest sens la ANIF. Anul trecut s-au irigat doar 145.000 de hectare, în condiţiile în care suprafaţa maximă care poate fi acoperităeste de 823.00 de hectare, potrivit statisticii Ministerului Agriculturii.

Irigăm puţin şi la tarife prohibitive

Care va fi efortul financiar pentru aplicarea acestei măsuri, solicitate de ani de zile de asociaţiile fermierilor, se va şti doar după ce vor fi înregistrate la agenţiile teritoriale ale ANIF cererile pentru irigaţii depuse de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) şi realizarea unor simulări, potrivit preşedintelui Federaţiei Pro Agro, Emil Dumitru. Experienţa din anii trecuţi arată că această apă nu este deloc ieftină. De exemplu, anul trecut ANIF a livrat apa şi cu 800 de lei mia de metri cubi, acesta fiind cel mai mare practicat. Cel mai mic tarif a fost de trei lei pe mia de metri cubi, dar el poate fi considerat o excepţie.

Un miliard de euro până în 2020

Potrivit strategiei naţionale în domeniul irigaţiilor, pentru refacerea acestor sisteme care acoperă o suprafaţă de două milioane de hectare se vor aloca 1,015 miliarde de euro până în 2020. Amenajările de irigaţii sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75% din suprafaţa acestor amenajări, irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punct de vedere al consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.