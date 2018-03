Secolul vitezei a ocolit infrastructura de transport a României. Drezina este încă la putere

Karina Knapek/Intact Images

Lucrari pe santierul Autostrazii Transilvania, la viaductul de la km 29 la traversarea viaductului de la km 27, in judetul Cluj, joi, 21 august 2008. Proiectul de constructie a autostrazii Transilvania pe traseul Brasov-Bors, inceput in 2004 si acordat pe baza unui contract Companiei Bechtel, a fost sistat in 2005 cand autoritatile au reanalizat contractele incheiate, termenul de finalizare stabilit initial pentru 2012, fiind prelungit cu un an. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek