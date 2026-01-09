Tarhonul, ingredientul secret din Ardeal: Cum se folosește corect în bucătărie

Deși nu este folosit uniform în toate regiunile țării, acolo unde apare, tarhonul devine ingredient-cheie, imposibil de înlocuit.

Ce este tarhonul și de ce este atât de special

Tarhonul (Artemisia dracunculus) este o plantă aromatică perenă, cu frunze subțiri și parfum delicat, ușor dulceag-amărui. Spre deosebire de alte verdețuri, tarhonul nu domină agresiv, ci rotunjește gusturile, mai ales în supe, ciorbe și preparate cu carne.

Poate fi folosit:

proaspăt,

uscat,

conservat în oțet (foarte popular în Ardeal).

În ce regiuni ale României se folosește tarhonul

Tarhonul este strâns legat de bucătăria ardelenească, unde este considerat aproape indispensabil.

Transilvania (Ardeal) – cea mai cunoscută zonă pentru folosirea tarhonului. Apare frecvent în: ciorbe acre, supe de pui sau de vită, mâncăruri cu carne albă.

Crișana și Banat – influențele austro-ungare au adus tarhonul în rețete tradiționale, mai ales în supe și tocănițe.

Restul țării – în Muntenia, Oltenia sau Moldova, tarhonul este mai rar folosit, fiind adesea înlocuit cu leuștean, pătrunjel sau mărar.

În Ardeal, ciorba de pui cu tarhon este la fel de reprezentativă precum ciorba de burtă sau supa limpede cu tăiței.

Proprietățile tarhonului

Dincolo de gust, tarhonul are și beneficii pentru sănătate, fiind folosit din vechime în medicina populară.

Principalele proprietăți:

stimulează digestia;

reduce balonarea și crampele abdominale;

are efect ușor antiseptic;

ajută la pofta de mâncare;

calmează ușor sistemul nervos.

Tarhonul conține uleiuri esențiale, flavonoide și antioxidanți, însă este recomandat să fie consumat în cantități moderate, ca ingredient aromatic, nu ca plantă medicinală principală.

Cum se folosește corect tarhonul în mâncare

Proaspăt : se adaugă spre finalul gătitului, pentru a-și păstra aroma.

Uscat : este mai concentrat, deci se folosește în cantități mici.

În oțet: oferă o notă acrișoară excelentă pentru ciorbe și salate.

Un truc din bucătăria ardelenească: tarhonul se potrivește perfect cu smântâna, carnea de pui și ciorbele acrite.

Rețete tradiționale cu tarhon

1. Ciorbă de pui cu tarhon (ardelenească)

Ingrediente de bază:

pui,

morcov, ceapă, țelină,

smântână,

oțet sau zeamă de lămâie,

tarhon proaspăt sau în oțet.

Tarhonul se adaugă la final, pentru un gust proaspăt, ușor acrișor și extrem de reconfortant.

2. Supă de vită cu tarhon

O supă limpede, cu legume tăiate grosier, în care tarhonul dă nota finală de rafinament. Ideală pentru zilele reci.

3. Tocăniță de pui cu smântână și tarhon

O mâncare simplă, dar elegantă:

pui rumenit ușor,

sos de smântână,

ceapă,

tarhon tocat fin.

Se servește cu găluște, paste sau mămăligă.

4. Salată de cartofi cu tarhon

Cartofi fierți, ceapă roșie, ulei, oțet de tarhon și frunze proaspete – o rețetă simplă, de inspirație ardelenească.

Tarhonul este una dintre acele plante care definesc o regiune culinară. În bucătăria transilvăneană, el nu este un simplu condiment, ci o semnătură de gust. Aromat, delicat și benefic pentru digestie, tarhonul merită redescoperit și folosit mai des, nu doar în ciorbe, ci și în mâncăruri simple, de zi cu zi.