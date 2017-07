Iasi: Proiectul Comunitati Re-imaginate realizat de 1+1 si tranzit.ro la Iasi se bucura de un mare interes din partea publicului avizat

Intelegem prezentul si proiectam viitorul cu ajutorul artei contemporane! Este dezideratul unui extrem de interesant proiect derulat la Iasi sub indrumarea curatorilor Livia Pancu, Florin Bobu si a lectorului universitar Ovidiu Gherasim Proca. La deschiderea, de curand, a interesantului proiect cultural Comunitati Re-imaginate, s-au purtat dezbateri intense si deosebit de interesante. Subiectele atinse au fost de mare actualitate. Proiectul Comunitati Re-imaginate a oferit iubitorilor de arta, dar si celor interesati de teme istorice ca nationalism si politica, posibilitatea de a intelege prezentul social, in stransa legatura cu memoria locala si agenda artistica globala. Publicul resimte acut nevoia unor lamuriri cu privire la tinta ascensiunii unor curente identitare nationaliste, curente ce erodeaza principiile democratiilor liberale. De aceea, prin astfel de proiecte se incearca sa se ofere solutii la noile propuneri nationaliste ce pun la incercare conceptul liberalismului democratic. Cu cateva zile in urma, artisti, istorici, iubitori de arta s-au strans la sediul tranzit.ro Iasi pentru a dezbate subiecte legate de Unirea din 1859, miscarile de tip fascist din Romania – cum ar fi Legiunea Arhanghelului Mihail, Pogromul de la Iasi din 1941, dar si temele unor ganditori ca Benedict Anderson –Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Eric Hobsbawm, „ Inventing Tradition”, Ernest Renan, “What is a Nation?” si multe altele.

Seria de manifestari, inceputa de curand, va continua pe toata durata verii, iar cei interesati pot vizita expozitia de la sediul tranzit.ro/ Iasi de pe strada Lapusneanu. Comunitati re-imaginate este un proiect cultural transdisciplinar, realizat in Iasi, cu contributia unor artişti, teoreticieni sau cercetatori locali si internationali. Prin metode specifice artei contemporane (microrezidente, expozitii, proiectii de filme, prezentari si discutii) sau dezbaterii publice umanist-sociale (seminarii, prezentari, interviuri), cei interesati au putut intelege sau vor putea intelege in viitor conceptele de natiune si nationalism, in contextul specific al istoriei culturale a Iasiului.

Manifestari din iulie pana in octombrie

Sambata, alaturi de Dan Acostioaei, Florin Bobu, Smaranda Ursuleanu, Livia Pancu, Ivana Smiljanic, Andrei Nacu si altii, publicul doritor a putut interveni in discutii, unii dintre participanti auzind pentru prima data de Eric Hobsbawm sau Ernest Renan si de lucrarile lor “Inventing Tradition” sau “What is a Nation?”. La proiectul trandisciplinar au contribuit artisti, teoreticieni si cercetatori locali si internationali. Dezbaterile vor continua pe durata expozitiilor, temele fiind ilustrate prin metode specifice artei contemporane: microrezidente, expozitii, prezentari, proiectii de filme. Iata o parte a programului, la care inca mai pot participa cei interesati, la Iasi, la sediul tranzit.ro de pe strada Lapusneanu: expozitia solo New Nationalisms in the Heart of Europe a artistului solvac Tomas Rafa, expozitia de grup Micro naratiuni (cu contributii din partea Cristinei David, Ivanei Smiljanic, Behzad Khosravi Noori, Andrei Nacu, Andreea Cioara, Samaranda Ursuleanu, Catalina Hirean, Jonas Soydan, Dan Acostioaei, Ghenadie Popescu), seminarul “Natiune si nationalism” (coordonat de cercetatorii Marius Alexandru Dan si Alexandru Tirdea), precum si rezidenta la Iasi si prezentarea publica “Nationalism si arta contemporana” (a Minnei Henriksoon si a lui Sezgin Boynik). De asemenea, Ana Szel va realiza o prezentare a contextului legislativ ce a guvernat functionarea si evolutia cinematografiei romane de-a lungul perioadei socialiste, pornind de la o serie de documente ce se gasesc in arhiva studioului cinematografic “Alexandru Sahia”. Expozitiile au fost si vor fi insotite si de o serie proiectii de film cu lucrari ale artistilor Szabolcs KissPál sau Andreas Fogarasi. Tot sambata, a avut loc un performance foarte interesant realizat de Ivana Smiljanic, intitulat In Line (Homemaking and art). In periooada iulie – 9 octombrie 2017, Andrei Nacu prezinta trei expozitii de fotografii realizate in trei scari de bloc din cartierul iesean Nicolina si intitulate – “Multimi, submultimi, familii”. Pe 1 august, va avea loc manifestarea “Nationalism si arta contemporana”, prezentata de Minna Henriksson si Sezgin Boynik urmata de un seminar de o zi in data de 2 august. In august va fi organizata proiectia filmului: The rise of the fallen feather (2016), al artistului Szabolcs KissPal, precum si a filmului Vasarely Go Home al artistului Andreas Fogarasi iar in septembrie si octombrie va avea loc expozitia solo a artistului slovac Tomas Rafa – New Nationalism in the Heart of Europe.

Proiectul Comunitati Re-imaginate este organizat de “1+1” in colaborare cu tranzit.ro/Iasi, Universitatea “Al. I. Cuza” si este cofinantat de Administratia Fondului Cultural National.

Foto: Cristinel C. Popa