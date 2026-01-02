x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   13:00
Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Drone la granița cu România
Sursa foto: Hepta/au fost înregistrate noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România.

Potrivit ISU Tulcea, în jurul orei 12.00, IGSU a transmis un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea.

Acesta vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația este sfătuită să ia măsuri minime de siguranță: adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației.

„Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, arată ISU Tulcea.

Și joi au fost înregistrate noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a anunțat că două avioane F-16 de la Fetești au fost ridicate și au monitorizat zona de frontieră.

