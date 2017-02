Răspunde corect şi câştigă cartea "Tunelul cu porumbei"

Autobiografia celebrului scriitor și fost ofițer MI6, John le Carré, bestseller în Marea Britanie, a ajuns și pe rafturile librăriilor din România. John le Carré, pe numele său adevărat David John Moore Cornwell, autorul romanelor de mare succes Spionul care a ieșit din joc, Cârtița, Un spion desăvârșit, Micuța toboșăreasă și a multor altora este acum personajul principal al propriei cărți. „Ca ofițer sub acoperire, am fost și diplomat în cadrul Ambasadei engleze din Bonn. Eram un mister pentru colegii mei și, în majoritatea timpului, și pentru mine, spune agentul. "Acestea sunt povești adevărate relatate din amintire - iar voi aveți dreptul să întrebați ce este adevăr și ce este o falsă amintire pentru un scriitor de ficțiune aflat, cum am spune în mod delicat, la apusul vieții sale. Pentru un avocat, adevărul este reprezentat de faptele neîmpodobite. Dacă asemenea fapte pot fi vreodată descoperite este altă problemă. Pentru scriitorul de ficțiune, faptele sunt materialul brut, nu stăpânul, ci instrumentul său, iar meseria lui este să-l facă să cânte. Dacă există undeva, adevărul adevărat se află nu în fapte, ci în nuanțe.“, scrie John le Carré în deschiderea biografiei sale.

