Petrecere pe patru roți? Autobuz transformat în bar în centrul Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   16:20
Sursa foto: Jurnalul/Polițiștii au descoperit un autobuz care avea în interior accesorii tip bar.

Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare.

În cadrul unei acțiuni, desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei, au depistat în Piața Constituției un autobuz care avea modificări neomologate.

Acesta avea mai puține locuri față de numărul prevăzut în cartea de identitate a vehiculului. Totodată, avea montate în interior accesorii tip „bar” neomologate și sistem de lumini neconforme.

Șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost amendat cu 1.215 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.

Subiecte în articol: bar autobuz capitala
