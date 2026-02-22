Petrecere pe patru roți? Autobuz transformat în bar în centrul Capitalei

În cadrul unei acțiuni, desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei, au depistat în Piața Constituției un autobuz care avea modificări neomologate.

Acesta avea mai puține locuri față de numărul prevăzut în cartea de identitate a vehiculului. Totodată, avea montate în interior accesorii tip „bar” neomologate și sistem de lumini neconforme.

Șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost amendat cu 1.215 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate.