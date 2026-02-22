x close
USR propune prelungirea termenului de raporate a depășirii plafonului de TVA

de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   16:10
Sursa foto: Prelungirea raportării TVA oferă un cadru mai previzibil pentru antreprenori.

Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA. Potrivit inițiativei, antreprenorii vor primi un răgaz de trei zile pentru notificarea autorităților în scopuri de TVA.

„Cei doi parlamentari USR vor introducerea în Codul Fiscal a unui termen de maximum 3 zile lucrătoare pentru solicitarea înregistrării, un interval rezonabil, care oferă timp de conformare și păstrează echilibrul între obligațiile fiscale și realitățile din teren”, transmite formațiunea printr-un comunicat de presă emis duminică.

Măsura are în vedere situații în care depășirea plafonului are loc în afara programului de lucru, la sfârșit de săptămână sau în zile nelucrătoare, când intervenția imediată nu este posibilă.

Noua propunere are obiectivul de a crea un cadru mai previzibil pentru antreprenori, să reducă riscul sancțiunilor considerate nedrepte și să mențină un echilibru între obligațiile fiscale și relațiile cu care se confruntă afacerile.

Cynthia Păun a transmis: „Legile trebuie făcute astfel încât să poată fi respectate în mod real. Nu putem cere conformare instantanee într-o situație în care, administrativ, nu există posibilitatea de a interveni”.

La rândul său, Remus Negoi a precizat: „Măsura urmărește stabilirea unui interval clar, previzibil și rezonabil pentru conformare. 3 zile lucrătoare oferă contribuabililor un răgaz adecvat pentru îndeplinirea obligației, fără a afecta interesele bugetare ale statului”.

Subiecte în articol: usr tva firme
