Semifinala "Te cunosc de undeva!",  lider de audienta la orase si in toata tara

Show-ul "Te cunosc de undeva!", care i-a desemnat finalisti ai celui de-al unsprezecelea sezon pe Daniel Max Dragomir, Alex Vasilache, Sore, Biu Marquetti si duetul Liviu Varciu si Andrei Stefanescu, a fost lider de audienta, la orase si in toata tara.

Editia care l-a avut drept castigator pe Daniel Max Dragomir, cu o transformare in interpretul belgian Stromae, a adunat in fata micilor ecrane 1.463.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 21.17.

Asadar, la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 s-a aflat pe primul loc in clasamentul audientelor si a obtinut sambata seara, pe perioada difuzarii emisiunii (19.58 - 23.21), o audienta medie de 6,9 puncte de rating si o cota de piata de 17,1%, in timp ce urmatorul clasat, Pro TV, inregistra 5,4 puncte de rating si o cota de piata de 13,4%.

De asemenea, la nivelul publicului din toata tara, Antena 1 ramane lider cu o audienta medie de 6,1 puncte de rating si o cota de piata de 14,6%.

Sâmbătă, dupa patru luni consecutive de spectacol, la "Te cunosc de undeva!" s-au ales finaliștii celui de-al unsprezecelea sezon. Astfel, in marea finala din 3 iunie, de la ora 20.00, vor intra cu sanse egale Sore, Biu Marquetti, Daniel Max Dragomir, Alex Vasilache si duetul Liviu Varciu si Andrei Stefanescu. La randul lor, nefinalistii Ruby, "Cuza", Anda Adam si Bianca Sarbu vor urca pe scena pentru momentele artistice pe care le vor sustine alaturi de patru mari interpreti si, ulterior, le vor acorda puncte colegilor lor, finalistii, alaturi de cei patru jurati ai show-ului, Ozana Barabancea, Andreea Balan, Andrei Aradits si Aurelian Temisan.

Așadar, sambata aceasta, in semifinala "Te cunosc de undeva!", prezentata de Alina Puscas si Cosmin Selesi, Alex Vasilache a cântat în travesti și a imitat-o pe doamna Gabi Luncă, una dintre cele mai mari interprete de muzică lăutărească, duetul Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a adus pe scenă un fragment din musicalul “All That Jazz”, transformați în Roy Scheider și Ben Vereen, Sore a imitat-o pentru prima dată la “Te cunosc de undeva!” pe Nina Simone, in timp ce Biu Marquetti a realizat un travesti spectaculos in rolul artistului originar din Mozambic, Afric Simone.

Anda Adam s-a transformat în Bonnie Tyler, o cântăreață care uluiește publicul cu forța și expresivitatea vocii ei, Ruby a fost pentru o seară Peggy Lee și a cântat nemuritoarea piesă “Fever”, mezinul “Cuza” a devenit Anthony Kiedis, solistul celebrei trupe Red Hot Chili Peppers, iar Bianca Sârbu a fost cel mai bun prieten al său din culise și de pe scena de la “Te cunosc de undeva!”, Liviu Vârciu.

Cea mai buna transformare a serii a fost a lui Daniel Max Dragomir care, alaturi de baletul emisiunii, condus de Furnica, a realizat un moment spectaculos in rolul curajosului artist belgian, Stromae.

De asemenea, in deschiderea show-ului, Florin Ristei si trupa sa, FreeStay, au creat un moment muzical memorabil alaturi de Teodora Sava, o tanara foarte talentata, a carei voce s-a facut remarcata pentru prima data in emisiunea "Next Star".

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile All urban si National

Perioada 27 mai 2017