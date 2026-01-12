Rică Răducanu face dezvăluiri despre problemele sale de sănătate

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   17:00
Sursa foto: Christian Silva/Intact Images/Rică Răducanu spune de ce refuză să se opereze la picioare.

Fostul portar Rică Răducanu a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Acesta are 80 de ani și refuză să își facă operație la picioare.

El spune că a făcut de curând infiltrații însă nu durează până apar efectele. 

"Am făcut infiltrații, însă văd că... nimic. Dar a spus medicul că trebuie să mai aștept, am făcut acum două săptămâni, însă am înțeles că își fac efectul în timp. Să vedem cum merg, dacă nu... trebuie să facem raze, dar costă cam mult. Cică ar fi mai bune raze ultra... dar să vedem.”, povestește acesta pentru spynews.ro.

De ce refuză operația

Deși medicii i-au recomandat operație, el o refuză din cauza timpului îndelungat de recuperare.

"Operația, știi cum e?! Trebuie să faci șase luni de recuperare, și eu nu pot sta o zi în pat. Nici când jucam nu puteam sta, abia mă țineau în cantonament. Nu, nu! Abia aștept sezonul estival să plec la mare, acolo este viața mea, acolo e frumos, e cald, stau la o terasă, mai beau o bere. Mai vine cineva, mai faci o poză, mai o poveste, trece timpul", explică fostul sportiv.

Rică Răducanu vrea să joace fotbal

Fostul portar legendar al Rapidului și al Naționalei României mărturisește că dorește să mai joace  fobal dar nu poate din cauza durerilor de picioare. 

"Eu aș vrea să joc și acum, dar mă țin frânele, la picioare. Așa, eu sunt bun, am voință, aș face...”, mai spune acesta.

Planuri de viitor

Planurile sale includ sănătatea, prieteni și mici plăceri sportive.

"Planuri gata, la 80 de ani... Să fim sănătoși să ne vedem cu prietenii pe care îi mai avem, care mai sunt și ei. Să ne facem treburile noastre, pe la sport, pe colo, colo. Altceva nu avem ce să facem", conchide fostul portar. 

 

