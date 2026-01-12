Khamenei îl ironizează pe Trump într-o caricatură

Ilustrația este însoțită de mesajul „și acesta va fi înlăturat”, o aluzie directă la soarta liderilor considerați tirani de-a lungul istoriei.

Potrivit CNN, imaginea îl prezintă pe Donald Trump sub forma unui sicriu de piatră, decorat cu hieroglife, amplasat într-un mormânt funerar. Drapelul SUA și Marele Sigiliu al Statelor Unite sunt sculptate pe sarcofag, care apare crăpat și în curs de distrugere. Deasupra desenului este menționat textul „Ca faraonul”, sugerând o paralelă între liderul american și conducătorii despotici din Antichitate.

În postarea care însoțește caricatura, Khamenei face referire la personaje istorice și biblice precum faraonii Egiptului antic și Nimrod, figură menționată în Cartea Genezei. De asemenea, sunt amintiți Reza Khan și Mohammad Reza, primul și al doilea șah ai Iranului din dinastia Pahlavi. Mesajul sugerează că acești lideri au fost „răsturnați atunci când se aflau la apogeul mândriei lor”, iar aceeași soartă l-ar aștepta și pe Donald Trump.

„Acest individ care stă acolo în aroganță și mândrie și judecă întreaga lume ar trebui să știe și el că, de obicei, tiranii și oamenii aroganți ai lumii […] au fost înlăturați atunci când se aflau la apogeul mândriei lor; și acesta va fi înlăturat”, se arată în mesajul postat pe contul oficial al liderului iranian.

Deși nu a existat o reacție oficială imediată din partea Casei Albe, gestul a fost interpretat de observatori internaționali ca o escaladare a retoricii politice și o provocare directă la adresa leadershipului american.

Experți în relații internaționale subliniază că utilizarea simbolisticii istorice și religioase este frecventă în discursul liderului suprem iranian, fiind destinată să transmită mesaje puternice fără a recurge la declarații explicite de amenințare. Totuși, caricatura a fost catalogată de unii comentatori drept ofensatoare și inflamatoare, în contextul deja fragil al relațiilor dintre cele două state.

???????????????????? IRAN’S SUPREME LEADER CALLS TRUMP A TYRANT, INTERNET REMINDS HIM WHO HE IS



Khamenei tried to clown Trump by calling him a modern-day Pharaoh in a cartoon.



But right under the post, people added a reminder that he’s been running a regime accused of torture, executions,… pic.twitter.com/slzckoJbFB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 12, 2026

(sursa: Mediafax)