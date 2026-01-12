Ce avere are cea mai mare gimnastă a lumii? Afacerile din SUA ale Nadiei Comăneci

Afacerile Nadiei Comăneci în SUA

După ce a fugit din România, în noiembrie 1989, ea a locuit o perioadă în Canada, ulterior stabilindu-se la Oklahoma alături de soțul său, fostul gimnast olimpc american Bart Conner. Cuplul are o școală de gimnastică de top Bart Conner Gymnastics Academy. De asemenea, ei au dezvoltat și Perfect 10 Production Company, specializată în promovarea de evenimente sportive. Alături de aceste companii, cei doi as-au îndreptat și spre investiții în comerț cu articole sportive.

În prezent, Nadia trăiește alături de soțul și băiatul lor, Dylan Paul, într-o locuință de 310 de metri pătrați în Norman, Ohio, evaluată la 400.000 de euro, și dețin o proprietate de vacanță în California, în valoare de circa două milioane de dolari.

Fosta gimnastă beneficiază și de o rentă viageră lunară în țară, de 16.635 lei pentru merite sportive.

Averea sportivei este astfel evaluată la aproximativ 25 de milioane de dolari, notează stiripesurse.ro.

Nadia Comănci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale la Olimpiada de la Montreal, din 1976, urmată de patru medalii de aur la Montreal și Moscova, 1980.

Performanțele sale au revoluționat gimnastica artistică mondială.

