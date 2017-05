Eminem dă în judecată partidul de la putere din Noua Zeelandă

Rapper-ul Eminem a atacat în justiţie partidul aflat la putere în Noua Zeelandă, pe care îl acuză că a folosit fără autorizaţie, într-o campanie politică, piesa sa 'Lose Yourself', conform AFP. zAvocaţii artistului american au înştiinţat Înalta Curte de Justiţie de la Wellington că Eminem nu a autorizat folosirea piesei sale de pe coloana sonoră a filmului "8 Mile" (2002).



Avocatul solistului american, Garry Williams, a explicat că New Zealand National Party (NZNP) a încălcat drepturile de autor deţinute de 8 Mile Style, societate ce-i aparţine lui Eminem, prin folosirea fără autorizaţie a piesei 'Lose Yourself' în 2014, într-o campanie televizată.



Această piesă a rapper-ului din Detroit a fost inclusă de prestigioasa revistă Rolling Stone printre cele mai bune 500 de melodii din toate timpurile şi a fost recompensată cu două premii Grammy şi un Oscar, potrivit Agerpres.



Partidul de centru-dreapta din Noua Zeelandă se apără susţinând că a obţinut piesa dintr-o bancă generică de muzică pusă la dispoziţie de Beatbox şi precizează că orice încălcare a drepturilor de autor este accidentală.