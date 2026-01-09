Ce limbaje de programare vor fi cele mai căutate în 2026

Deși apar tehnologii noi în fiecare an, doar unele limbaje reușesc să se impună și să rămână relevante. În 2026, cererea de programatori va fi dominată de câteva nume deja consacrate, dar și de unele surprize.

Python, lider incontestabil în programare

Python este, în prezent, cel mai popular limbaj de programare din lume. Deși există de peste 20 de ani, adevărata sa ascensiune a avut loc în ultimul deceniu, când a depășit limbaje considerate mult timp esențiale, precum JavaScript sau C.

Succesul Python se explică prin:

ușurința învățării;

sintaxa clară;

aplicabilitatea în domenii-cheie precum inteligența artificială, machine learning, cibersecuritate și automatizare.

Creatorul limbajului, Guido van Rossum, a subliniat în repetate rânduri că tehnologia trebuie să se adapteze oamenilor, nu invers – un principiu care explică popularitatea uriașă a Python.

Limbaje care au dominat 2025 și vor rămâne esențiale în 2026

Conform indicelui TIOBE, Python a atins o cotă de peste 23%, detașându-se clar de restul clasamentului. Pe următoarele poziții se află limbaje cu tradiție, care rămân extrem de cerute pe piața muncii:

C – aproximativ 10% din preferințele globale; esențial pentru sisteme de operare și software de bază

C++ – foarte apropiat de C, utilizat în aplicații complexe și jocuri

Java – omniprezent în aplicații enterprise

C# – preferat în ecosistemul Microsoft

JavaScript – indispensabil pentru dezvoltarea web

Aceste limbaje au marcat anul 2025 și, potrivit tendințelor actuale, vor continua să fie foarte căutate și în 2026, mai ales datorită legăturii lor cu domenii strategice ale industriei IT.

Ce limbaj să alegi, în funcție de carieră

Pentru inteligență artificială și automatizare : Python

Pentru dezvoltare web : JavaScript (în combinație cu HTML și CSS)

Pentru baza informaticii și performanță ridicată : C și C++

Pentru aplicații enterprise: Java și C#

În plus, Perl și R au înregistrat o creștere vizibilă în 2025:

Perl este apreciat pentru flexibilitatea sa, inclusiv în dezvoltare web;

R este foarte căutat în data science și analiză statistică.

Limbaje care ar putea surprinde în 2026

Pe lângă limbajele consacrate, există și tehnologii care pot câștiga teren:

HTML – nu este limbaj de programare, ci de marcare, dar este indispensabil pentru dezvoltarea web

SQL – esențial pentru lucrul cu baze de date mari, extrem de solicitat pe piața muncii

Delphi – utilizat pentru aplicații native pe Windows, macOS, iOS, Android și Linux

Rust – apreciat pentru siguranța memoriei și securitate

Un semnal important pentru Rust a venit din partea comunității Linux, care a decis includerea acestui limbaj în dezvoltarea kernelului, o schimbare majoră față de tradiționalul C.

Ce trebuie să înveți ca să ai un job în IT în 2026

Specialiștii sunt de acord: nu există un singur limbaj „perfect”, ci combinații potrivite pentru fiecare domeniu.

Pentru șanse maxime de angajare:

începe cu Python, JavaScript și C ;

adaugă SQL și noțiuni de HTML;

specializează-te ulterior în funcție de domeniul ales.

În 2026, versatilitatea și adaptabilitatea vor face diferența pe piața IT, iar programatorii care stăpânesc mai multe limbaje vor avea cele mai mari oportunități, scrie 20minutos.es