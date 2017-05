Cine dă masa-n 2019?

Îmi place să am dreptate, da'-n cazul ăsta nu prea m-am bucurat. Acum câteva săptămâni scriam în această margine de pagină că sigur ideea PSD-ALDE de a ancheta în Parlament celebra masă de la Oprea urmează să fie blocată de Parchet cu deschiderea unui dosar penal. A doua zi exact asta s-a întâmplat: Parchetul a deschis o anchetă! Și de atunci, în ritmul de doi comeseni pe săptămână, tot anchetează. Sunt convinsă că procurorii știu deja ordinea în care au venit aperitivele, câte chiftele au fost îngurgitate fără să fie mestecate, cum au fost împărțite între civili și militari, cine a folosit scobitori marca Interesul Național și cine a venit cu ele de acasă. Acum cred că se concentrează asupra unei alte dileme esențiale: cine a băut alcool și a plecat la volanul mașinii. Nu râdeți, e important, vorbim totuși de o întâlnire din regimul Băsescu!



Aaa, ce s-a întâmplat cu votul, pe cine au sunat comesenii la telefon, cine e "domnul Președinte", de unde știa Andronic rezultatul, pe ce butoane au apăsat și de ce, da, sunt întrebări importante. Doar pentru public și jurnaliști. Și nici ei toți. Pe diverse canale, apar tot felul de gânditori mascați sub haine de jurnaliști, analiști, politicieni, care, pe un ton important-sfătos, ne spun așa: ce rost are acum ancheta, în 2009 nu ne putem întoarce!



Da, nu poți urca o țara întreagă în mașina timpului ca să o muți într-o epocă pe care toți o vrem uitată. Cine vrea să se întoarcă în criza economică, la închiderile de spitale, la toate tăierile făcute în numele unei austerități inumane și ineficiente în timp ce decindenții ei, mulți comeseni ai lui Oprea, deveneau din bogați, putred de bogați? Și apoi, nu cred că mai vrea cineva să-i dea voie lui Băsescu să mai candideze încă o dată, nu?!



Dar nu, nu despre asta este vorba. Ci despre faptul ca la fix 10 ani de la masa lui Oprea, mergem la vot. Și am vrea să fim siguri că se numără doar ce intră în urnă, nu și chiftelele de la masa vreunui puternic.