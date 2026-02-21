Microbuz cu 16 persoane răsturnat pe DN5 în Giurgiu: o femeie transportată la spital. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în zona Plopșoru, iar o femeie a fost rănită. Autoritățile din Giurgiu continuă cercetările pentru a stabili cauzele accidentului.

Microbuz cu 16 persoane răsturnat pe DN5, în Giurgiu: o femeie rănită, șoferul testat negativ la alcool

Un microbuz în care se aflau 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă dimineața, în afara părții carosabile pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, șoferul, un bărbat de 55 de ani, a pierdut controlul vehiculului, iar o femeie, tot în vârstă de 55 de ani, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din cauza numărului mare de pasageri, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, inclusiv o autospecială de descarcerare, un punct medical avansat, o autospecială pentru transport victime multiple și opt resurse medicale SMURD și SAJ.

Planul Roșu de Intervenție a fost ulterior dezactivat, însă cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care a avut loc accidentul.

Autoritățile recomandă prudență pe DN5 și respectarea indicațiilor rutiere, mai ales în zona accidentului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Foto ISU Giurgiu