Răzbunarea lui Trump. Președintele SUA majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă

După decizia dură a celei mai înalte instanțe americane, pronunțată vineri, Trump a semnat o proclamație prin care a impus temporar o taxă de 10% asupra importurilor, în baza secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, care permite președintelui să stabilească restricții comerciale pentru o perioadă de până la 150 de zile, notează FT.

Aceasta a fost una dintre măsurile alternative pe care liderul american a promis că le va utiliza după ce Curtea Supremă a decis că și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit Legea privind Puterile Economice în Situații de Urgență Internațională pentru a impune tarife asupra zecilor de țări.

Sâmbătă, Trump a scris pe rețelele sociale că, în urma analizei deciziei instanței, „începând imediat, majorez tariful global de 10% aplicat țărilor, dintre care multe au «profitat» de Statele Unite timp de decenii, fără consecințe (până am apărut eu!), la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%”.

„În următoarele luni, administrația Trump va stabili și va anunța noile tarife care sunt permise din punct de vedere legal”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)