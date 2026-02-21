x close
Furnizarea agentului termic în Râmnicu Vâlcea, oprită până duminică din cauza unor avarii

Furnizarea agentului termic în Râmnicu Vâlcea, oprită până duminică din cauza unor avarii

de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   09:20
Furnizarea agentului termic în Râmnicu Vâlcea, oprită până duminică din cauza unor avarii
Sursa foto: Senzația permanentă de frig poate ascunde uneori probleme de sănătate.

Operatorul de termoficare din Râmnicu Vâlcea, CET Govora, a anunțat vineri seara că nu mai poate furniza momentan agent termic din cauza unor avarii care au apărut la cele două cazane, cel mai probabil consumatorii racordați la sistemul centralizat urmând să primească din nou căldură și apă caldă de duminică dimineața.

Conducerea CET Govora a precizat că la sistemul sub presiune al cazanului pe cărbune (C7) s-a spart o conductă, în timp ce cazanul pe gaz (C4) a fost oprit la scurt timp după ce a fost pus în funcțiune și s-a constat că are o defecțiune.

„După două ore de la pornirea cazanului C4, a apărut o neetaneșitate la sistemul la sistemul vaporizator, care s-a accentuat treptat, astfel încât am fost nevoiți să oprim și acest cazan. Având în vedere că ambele cazane , C4 și C7, sunt indisponibile, până în data de 22 februarie 2026, ora 07, nu putem să mai furnizăm agent termic pentru apă caldă și căldură”, a transmis CET Govora printr-un comunicat de presă.

Reprezentanții societății au precizat că se lucrează intens pentru remedierea avariei la cazanul C7, astfel încât acesta să fie repornit și să revină la schema normală de funcționare. AGERPRES

