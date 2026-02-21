Planul șocant al SUA pentru Iran. Donald Trump ar putea decide uciderea liderului suprem al Iranului

SUA ar avea în vedere mai multe planuri de acțiune împotriva Iranului. Unul dintre acestea implică asasinarea liderului suprem Ali Khamenei și a fiului său, Mojtaba, dezvăluie Axios, citând surse.

Planurile SUA privind Iranul

„Au un plan pentru orice scenariu. Unul dintre ele implică eliminarea ayatollahului, a fiului său și a mullahilor (n.r înalții oficiali politici și religioși). Nimeni nu știe ce va alege președintele. Nu cred că el însuși știe”, a declarat un consilier principal al președintelui SUA.

O altă sursă a clarificat că planul de asasinare a liderului iranian i-a fost prezentat lui Donald Trump în urmă cu câteva săptămâni.

Sursele publicației au mai spus că administrația prezidențială americană este pregătită să ia în considerare un alt plan care prevede îmbogățirea nucleară „simbolică” de către Iran, dacă țara își abandonează planurile de a dezvolta o bombă nucleară.

Acest lucru sugerează că ar putea exista o deschidere din partea SUA, chiar dacă mică, între liniile roșii stabilite administrația americană și Iran pentru un acord care să limiteze capacitățile nucleare ale Teheranului dar, în același timp, să prevină războiul din Orient.

„Președintele Trump va fi gata să accepte o înțelegere substanțială, și pe care o poate vinde politic pe plan intern. Dacă iranienii vor să prevină un atac, ar trebui să ne facă o ofertă pe care n-o putem refuza. Iranienii continuă să rateze oportunitatea. Dacă se joacă, nu va exista prea multă răbdare”, a declarat înaltul oficial american.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că o propunere iraniană va fi finalizată în următoarele două sau trei zile, deși oficiali americani și israelieni au declarat pentru Axios că Trump ar putea ataca în acest weekend.

Însă chiar și unii dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump recunosc că nu știu ce va decide să facă președintele SUA și când.

„Președintele nu a decis încă să atace. Știu asta pentru că noi nu am atacat. S-ar putea să nu o facă niciodată. S-ar putea să se trezească mâine și să spună: «Asta e tot»”, a spus un consilier important al lui Trump.

Un alt consilier important al lui Trump a declarat că „Trump își păstrează opțiunile deschise. Ar putea decide asupra unui atac în orice moment.”

„Presa ar putea continua să speculeze cât vrea despre gândirea președintelui, dar numai președintele Trump știe ce ar putea sau nu să facă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Pozițiile publice ale SUA și Iranului privind îmbogățirea cu uraniu par deocamdată incompatibile, însă comentariile lui Araghchi și ale înaltului oficial american sugerează că ar putea exista încă loc pentru un acord.

Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu deoarece centrifugele din instalațiile sale nucleare au fost în mare parte distruse de atacurile aeriene din iunie anul trecut. SUA și Israelul spun că vor ataca din nou dacă îmbogățirea se va relua.

Însă liderul suprem Ali Khamenei este ferm convins că Iranul nu va renunța la dreptul său la îmbogățire, despre care regimul susține că ar fi doar în scopuri civile.

Trump a declarat de mai multe ori, inclusiv săptămâna trecută, că nu dorește ca Iranul să se poată îmbogăți uraniul.

Araghchi a susținut vineri, într-o apariție la emisiunea „Morning Joe” de pe MS NOW, că partea americană nu a cerut Iranului să accepte „îmbogățirea zero” în timpul discuțiilor de marți de la Geneva.

De asemenea, el a negat că Iranul ar fi oferit în cadrul discuțiilor să suspende temporar programul său de îmbogățire a uraniului.

„Ceea ce discutăm acum este cum să ne asigurăm că programul nuclear al Iranului, inclusiv îmbogățirea uraniului, este pașnic și va rămâne pașnic pentru totdeauna”, a declarat Araghchi, adăugând că Iranul va lua „măsuri de consolidare a încrederii” în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de SUA.

Discuțiile de la Geneva

După discuțiile de la Geneva, trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, i-au cerut lui Araghchi să prezinte o propunere detaliată care să abordeze toate preocupările SUA legate de programul nuclear al Iranului.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru Axios că atât mediatorii omanezi, cât și cei qatarezi au transmis Iranului și SUA în ultimele zile că orice acord trebuie să permită ambelor părți să revendice victoria și, dacă este posibil, să fie și ceva pe care țările din Golf și Israelul să îl poată accepta

Araghchi a declarat pentru „Morning Joe” că proiectul de propunere iraniană va fi transmis SUA după aprobarea finală din partea conducerii politice de la Teheran.

El a spus că planul va include „angajamente politice și măsuri tehnice” pentru a se asigura că programul nuclear iranian este destinat exclusiv scopurilor pașnice.

Un oficial american a subliniat că orice propunere trebuie să fie „foarte detaliată” și să demonstreze că programul nuclear iranian va fi „benign”.

„Vom vedea ce ne va oferi în scris. Pe baza acestui lucru, vom vedea cât de serioși sunt. Mingea este în terenul lor”, a spus oficialul.

Wall Street Journal a relatat că Donald Trump are în vedere și un plan de a lansa un atac limitat asupra Iranului, care ar obliga țara să semneze acordul nuclear. Dacă Teheranul refuză apoi să semneze acordul, SUA vor răspunde cu o amplă campanie militară menită să răstoarne guvernul.

Araghchi a anunțat că Raphael Grossi, care conduce organismul de supraveghere nucleară al ONU, este implicat în negocieri și a sugerat „măsuri tehnice” pentru a se asigura că programul nuclear al Iranului nu poate fi „deturnat”.

Astfel de „măsuri tehnice” ar putea însemna o întoarcere a inspectorilor ONU în Iran cu un mandat puternic de monitorizare și îndepărtarea sau diluarea celor 450 kg de uraniu puternic îmbogățit care a fost îngropat în instalațiile nucleare iraniene de bombele americane și israeliene.