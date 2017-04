Turcia dupa referendum

Referendumul din Turcia a fost un eveniment deosebit pentru tara care are un lider ce doreste un alt mers care sa schimbe natiunii turce pozitia si locul in contextul regional . Va reusi sau nu, asta este intrebarea printre liderii europeni si nu numai. Inca dupa rezultatele provizorii ,presedintele Comisiei Europene ,Jean- Claude Juncker , sefa diplomatiei europene si comisarul pentru extindere au apelat la autoritatile turce ca acestea sa aiba in vedere “ implicatiile profunde ale amendamentelor constitutionale ,sa caute cel mai larg consens national posibil in implementarea acestora “. Amendamentele constitutionale si “ in special aplicarea lor concreta vor fi evaluate in lumina obligatiilor Turciei in calitate de candidat la Uniunea Europeana si de membru al Consiliului Europei “ . Apelul adresat de liderii europeni, vine in momentul cand, inca,nu s-a uitat pozitia agresiva a presedintelui Erdogan fata de UE dar si de pericolul unor efecte ale schimbarilor introduse de amendamentele constitutionale.

Este clar ca referendumul constitutional, a avut in esenta extinderea puterilor presedintelui Recep Erdogan in conditiile in care schimbarea nu devine o garantie pentru reasejarea relatilor tensionate dintre Turcia si UE , mai mult , creaza riscul stoparii procesului indelungat de aderare a tarii la Uniunea Europeana .

Ultimile evenimente au o importanta deosebita in conditiile in care Turcia , dincolo de procesul de aderare are un rol aparte pentru blocul comunitar in fata crizei migrantilor . Poate aceasta a fost si este “cartea ascunsa “ pe care a mizat Erdogan cand a trecut la epurarea masiva a presupusilor gulenistilor dar si cand a cultivat o retorica ostila la adresa executivelor olandez si german calificand drept acte de nazism cele exprimate de premierul Rutte si cancelarul Merkel.

Analistii de la Consiliul Europei vad in aceasta victorie stransa a referendumului o sansa a presedintelui cu puteri nelimitate sa duca Turcia cu “un pas inapoi de periculos “ pentru democratia din aceasta tara .Asemenea posibilitate este desfiintata chiar de Erdogan care asigura ca nu vor exista asemenea evolutii pentru ca vor exista o serie de “ puncte de echilibru si control “pentru noul sistem presidential. Realitatea prezenta, nu ofera prea mult optimism in conditile in care in tara 36.000 de persone isi asteapta procesele in detentie iar alti 100.000 au fost demise in urma loviturii de stat esuate.

Situatia dupa referendum, este inainte de orice, de asteptare din partea taberei NU si de acord pentru cealalta parte ,care asteapta ca presedintele sa actioneze mai rapid si mai efficient. Analiza situatiei actuale din Turcia nu poate fi despartita de tensiunea tot mai ridicata din planul politic si perespectivele economice .

Agentia Reuters citata de News.ro . aduce aminte ca inainte de referendum conducerea de la Ankara asigura populatia tarii ca victoria taberei DA ar insemna deblocarea reformelor importante de ordin economic si fiscal promise mai demult Turciei. Aceste reforme sunt privite cu neancredere de catre investitori care considera ca pericolul unor blocaje politice sau diverse scrutinuri anticipate vor continua sa opreasca reformarea Turciei. Economia a cunoscut 2016 o crestere cu doar 2% datorita puciului esuat si se spera ca din acest an se va puta ajunge la 6% .Sunt asteptari optimiste care sunt , insa , privite de investitorii straini cu o anumita reticenta mai ales dupa divizarea societatii turce dupa referendum.

Un alt punct de indoiala este posibilitatea alegerilor anticipate cu intentia de a consolida reformele constitutionale mai repede de noiembrie 2019 .In aceste conditii, parlamentul va avea prioritate armonizarea legilor si sistemului legislativ cu puterile extinse ale presedintelui Erdogan , in dauna reformelor economice.

Referendumul a dezvaluit , daca mai era nevoie, o tara profund divizata , creind pericolul aparitiei unui radicalism de o duritate deosebita .Daca in plan intern schimbarile vor fi dramatice in plan extern presedintele va trebui sa tina cont ,totusi, de jocul marilor puteri daca doreste sa devina lider regional. Erdogan a canalizat sentimentele nationale ( Bloomberg) dar a destramat elita politica aspect care va cantarii greu in evolutiile viitoare ale Turciei.