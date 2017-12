Horoscop zilnic 30 decembrie: Gemenii vor avea o zi exploziva

monsitj/Getty Images/iStockphoto Backdrop design of sacred zodiac symbols, signs, geometry and designs represent concept of astrology, alchemy, magic, witchcraft and fortune telling Backdrop design of sacred zodiac symbols, signs, geometry and designs represent concept of astrology, alchemy, magic, witchcraft and fortune telling









Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de sambata, 30 decembrie 2017.

Berbec

Ziua de astazi s-ar putea dovedi plina de neintelegeri in relatiile amoroase. Astazi sunteti destul de distrat si imprastiat, stare care nu va protejeaza de neplaceri. In plus, sunt posibile intamplari si evenimente legate de bani - cheltuieli exagerate, plasamente neinspirate, investii gresite, escrocherii. Totusi, daca v-ati propus sa aruncati in vant vreo suma de bani, oferiti-va un rasfat dumneavoastra si perterului de viata.

Taur

In viata dumneavoastra amoroasa pot aparea sentimente neplacute precum gelozia. Si nici nu e nevoie de motive concrete - sunt suficiente suspiciunile si fanteziile dumneavoastra. Pentru a nu depasi limitele in aceasta chestiune delicata, astrele va sfatuiesc sa separati fanteziile si temerile de realitate. Daca aveti dovezi, fapte, e cu totul altceva. Daca nu, nu merita sa suparati persoana draga numai pentru ca aveti niste banuieli. Oricum nu va intelege nimic.

Gemeni

Este o zi exploziva, iar daca nu vreti sa simtiti asta pe propria piele, trebuie sa dati dovada de rabdare maxima in relatia cu persoana iubita. Astazi este una dintre acele zile cand dumneavoastra si alesul inimii va aruncati unul altuia reprosuri si pretentii absolut bizare si injuste. Pentru a evita o cearta urata, nu trebuie sa cedati, sa va lasati provocat. In caz contrar, veti regreta amarnic ca nu v-ati abtinut.

Rac

Astazi este o zi extraordinara, cand romantismul va pluti, pur si simplu, in aer! Chiar nefiind indragostit, veti putea simti acest lucru cu fiecare particica a organismului dumneavoastra. Daca sunteti intr-o relatie sau macar va intalniti cu cineva, trebuie sa petreceti seara impreuna. O cina la lumina lumanarilor, o plimbare sub clar de luna sunt cele mai bune variante.

Leu

Pentru a va simti fericit trebuie sa deschideti ceva nou in viata dumneavoastra. Este vorba de orice domeniu - de la munca la dragoste. Dar schimbarile nu trebuie sa fie cardinale. In viata personala astrele va sugereaza sa mergeti cu curaj inainte, daca sunteti singur, pentru a face noi cunostinte. Daca aveti pe cineva, trebuie sa incercati ceva nou. Ideea este simpla: energia iubirii va ofera un nou scop in viata!

Fecioara

Sunteti in stare sa demonstrati ca sunteti un as in arta de a cuceri inimi. Prin urmare, nu va pierdeti timpul in singuratate, aratati de ce sunteti in stare. Mergand seara acolo unde viata clocoteste, pur si simplu, veti fi capabil sa atrageti atentia mai multor persoane. Este foarte posibil sa fiti nevoit chiar sa alegeti!

Balanta

Romantismul si simtul umorului vor fi astazi puternic legate unul de celalalt. Daca aveti o persoana draga care sa va insenineze zilele, seara trebuie sa o petreceti impreuna, fie discutand, fie mergand la o piesa de teatru sau la un film. Daca este vorba despre cineva cu care abia ati facut cunostinta, trebuie sa-i demonstrati ca stiti sa va distrati, dar si sa fiti un om responsabil.

Scorpion

Nu aveti stare, nu puteti sta intr-un loc, un motiv perfect pentru a pleca impreuna cu persoana iubita intr-o mica vacanta. Este bun orice mijloc de transport, fie masina, tren, bicicleta sau caruta. Schimband peisajul, atmosfera, veti descoperi impreuna cu partenerul de viata noi latura ale relatiei dumneavoastra. Daca nu aveti inca pe nimeni, tot trebuie sa plecati undeva foarte departe de casa, pentru a cunoaste lume noua.

Sagetator

Fiti deschisi in dragoste si fiti pregatit pentru orice situatii si oportunitati. Uneori a spune "da" este nu numai util, dar si placut. Astazi, acest cuvant va fi raspunsul universal la intrebarea legata de natura relatiei pe care o aveti.

Capricorn

Trebuie sa fiti prudent in afirmatiile pe care le faceti, mai ales daca aveti puncte diferite de vedere cu partenerul de viata. Nu prea aveti rabdare astazi si sunteti inclinat spre conflicte si puteti fi chiar extrem de dur cand vine vorba de adevar. Nu trebuie sa insistati prea mult si nu permiteti cuvinte jignitoare la adresa partenerului. In caz contrar, relatia dumneavoastra va avea de suferit.

Varsator

Poate ati considerat intotdeauna ca aspectul exterior al partenerului nu este chiar atat de importanta si ca esentiala este lumea interioara. Dar astazi totul s-ar putea rasuci, pentru ca este posibil sa intalniti pe cineva care nu arata extraordinar, dar, in schimb, este un om de aur!

Pesti

In iubire trebuie sa lasati lucrurile sa curga de la sine si nu uitati de vocea intuitiei. Astrele spun ca, atata timp cat incercati sa controlati evolutia relatiei, totul va depinde de cum v-ati propus sa planificati totul. Pe de alta parte, curiozitatea dumneavoastra nu are limite astazi. Este excelent, pentru ca e momentul sa va satisfaceti curiozitatea intr-o serie de chestiuni.