Cuvântul de ordine azi: RESPONSABILITATE!

Privind atent la dezbaterile televizate la care participă reprezentanții partidelor proeuropene, cuvântul de ordine la fiecare dintre ei este RESPONSABILITATE. PNL și USR acuză PSD că a dat dovadă de lipsă de responsabilitate față de țară. PSD răspunde cu același cuvânt. Au depus și votat moțiunea de cenzură fix din responsabilitate față de țară. Până la urmă, cine are dreptate? Pot oare partidele care au guvernat până nu de mult împreună să se pună la masă iar, să se înțeleagă și să guverneze cu responsabilitate față de țară și cetățeni?

Pentru a răspunde la această întrebare, fac o scurtă analiză a ultimelor 10 luni. Ilie Bolojan a fost desemnat prim-ministru. Președintele partidului care s-a clasat pe locul 3 la alegerile parlamentare a fost desemnat premier, iar partidul care s-a clasat pe locul 1 a fost de acord, cu mențiunea că după 2 ani se va face o rocadă și vor prelua funcția de la Ilie Bolojan. Aici a fost o primă greșeală a PSD. Nu mai reiau, am scris în editorialul trecut de ce PSD a greșit și cum electoratul și membrii de partid s-au simțit frustrați și pe bună dreptate.

În aceste 10 luni de guvern Bolojan, lucrurile nu au fost deloc calme. PSD a acuzat constant premierul de încăpățânare. Să ne aducem aminte de momentul în care Ilie Bolojan amenința constant că, dacă nu se face ca el, el pleacă, moment în care președintele României s-a simțit obligat să medieze și i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției. Apele s-au liniștit, dar nu pentru mult timp. Mai bine spus, Ilie Bolojan nu a mai amenințat că pleacă dacă nu e ca el, dar PSD a continuat să îl acuze de încăpățânare. Ba mai mult, erau multe voci chiar din PNL care susțineau spusele PSD. Din acel moment, a fost doar o problemă de timp până când se va forța demiterea lui Ilie Bolojan.

Timpul a trecut, dar cu acuze, lupte interne și constant se auzea același cuvânt: RESPONSABILITATE! Și iată, inevitabilul s-a produs: Guvernul României a pierdut încrederea Parlamentului și a fost demis cu un rezultat de 281 voturi pentru moțiunea de cenzură. Același rezultat cu care a fost demis și Guvernul Cîțu (tot de la PNL). Este a 7-a moțiune de cenzură adoptată de către Parlament din cele peste 50 depuse din 1990 până astăzi. Interesant este faptul că din 1990 până în 2009 Parlamentul nu a adoptat nicio moțiune de cenzură, dar din 2009 au trecut 7. Asta spune foarte multe despre calitatea clasei politice, nu?

Revenind la responsabilitate, îmi permit să fac o analiză. Știm că electoratul AUR a migrat de la PSD. Ca paranteză, asta și pentru că „noul” PSD din 2020 și-a ignorat electoratul clasic, s-a adresat electoratului celorlalte partide urmărind un miraj electoral și a ajuns în situația în care nimeni nu și-ar fi imaginat: electoratul dur al unui partid s-a divizat. Astfel, acesta s-a regăsit în mesajele naționaliste ale AUR, naționalism adus în fața opiniei publice chiar de PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea. Acest miraj electoral a adus PSD și cel mai prost rezultat din istorie la alegerile prezidențiale; președintele partidului și candidatul la alegerile prezidențiale nu a reușit să intre în turul 2. Asta și din cauza unor greșeli imense, datorate tot alergării disperate după un miraj electoral.

Revenind, știind că electoratul AUR este electoratul de bază al PSD, nu pot să nu mă întreb unde este RESPONSABILITATEA celorlalte partide proeuropene. Când declari că AUR este un partid prorus și că PSD este proeuropean (de asta este în alianță la guvernare), dar ataci acest partid la orice colț, în orice moment, cu orice ocazie, cum crezi că va reacționa electoratul? De asta astăzi AUR este prima opțiune în preferințele electoratului.

Acestea fiind spuse, mi-ar plăcea ca PNL și USR să aibă responsabilitate și să înțeleagă faptul că, dacă vor să minimalizeze AUR, trebuie să ajute PSD, chiar dacă este o luptă ideologică dureroasă. Electoratul acestor partide este unul inteligent și, cu siguranță, vor înțelege că singura soluție de a izola extremismul este aceasta. De asemenea, ar fi bine ca PSD să aibă responsabilitatea să își asume guvernarea cu prim-ministru! Ne place sau nu, România este o țară social-democrată și electoratul de stânga este majoritar. Pare că președintele României a înțeles asta…